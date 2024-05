Administracja Joe Bidena wstrzymała dostawy uzbrojenia dla Izraela wyrażając w ten sposób sprzeciw wobec działań izraelskich, które zdawały się zmierzać do rozpoczęcia inwazji lądowej na Rafah, miasto na granicy Strefy Gazy i Egiptu, w którym schroniło się ponad milion palestyńskich uchodźców — twierdzi wysoki rangą przedstawiciel administracji Joe Bidena wypowiadający się anonimowo. Jego wypowiedź cytuje agencja Reutera.



USA wstrzymały dostawy bomb lotniczych do Izraela

Biden stara się odwieść Izrael od decyzji o inwazji na Rafah, która — biorąc pod uwagę obecną liczbę palestyńskich cywilów w mieście — mogłaby spowodować katastrofę humanitarną.



Cytowany przez agencję Reutera przedstawiciel administracji Bidena tłumaczy, że w ocenie władz USA przywódcy Izraela wydawali się zmierzać do podjęcia decyzji o inwazji na Rafah. Wówczas Waszyngton zaczął - od początku kwietnia - „ostrożnie sprawdzać planowane dostawy określonych rodzajów uzbrojenia, których Izrael mógłby użyć w Rafah”.



W wyniku tej analizy wstrzymano jedną dostawę broni do Izraela. Chodziło o 1 800 bomb lotniczych ważących 2 tys. funtów (ok. 909 kg) i 1 700 bomb o wadze 500 funtów (ok. 227 kg).