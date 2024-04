Trudno dzisiaj zagonić pracownika do biura. Szczególnie w piątek

Tymczasem we wtorki i środy biura bywają wręcz przepełnione, a są pustawe w poniedziałki i piątki. Wyzwanie jest tym większe, że – jak wynika z danych Workplace Advisory JLL – dzisiaj firmy w Polsce wynajmują biura mniejsze o 20–30 proc. niż przed pandemią.

Liczy się czas dojazdu

Ten trend zmniejszania biur, nasilony przez spowolnienie gospodarcze i presję na oszczędności, widać zresztą na całym świecie. W dodatku globalnie tylko 36 proc. pracodawców monitoruje, jak pracownicy korzystają z biura, co utrudnia optymalne wykorzystanie powierzchni. Efekty tych trudności pokazuje także przeprowadzone przez JLL globalne badanie pracowników; na trzecim miejscu wśród powodów, które zniechęcają ich do powrotu do biur, wskazali konflikty w rezerwacji miejsca pracy.

Dużo ważniejsze są jednak argumenty dotyczące kosztów i czasu dojazdów do pracy. Na czele listy powodów zniechęcających do pracy w biurze jest czas dojazdu (wskazany przez sześciu na dziesięciu badanych) i związane z tym koszty dojazdu (43 proc.).

Magdalena Warzybok, szefowa polskiego oddziału firmy doradczej Koncentric, zwraca uwagę, że w badaniach jej firmy widać zależność między chęcią powrotu do pracy stacjonarnej i czasem dojazdu do biura. Osoby, które mieszkają dalej i którym dojazd do firmy zajmuje więcej czasu, najczęściej opowiadają się za pracą zdalną. Ten argument jest ważny szczególnie dla rodziców, w tym matek – 59 proc. z nich pracuje w biurze co najwyżej jeden dzień w tygodniu.

Wśród istotnych przyczyn niechęci do powrotu do biur jest też wysoki poziom hałasu i ograniczona elastyczność przy planowaniu pracy. Podobnie jak na świecie, także w Polsce, gdzie JLL w styczniu i lutym br. zbadała opinie tysiąca pracowników biurowych z największych miast, preferowana jest praca hybrydowa. Wskazało na nią 75 proc. ankietowanych, przy czym 42 proc. pracowałoby w biurze co najwyżej jeden dzień w tygodniu.

Co daje praca w biurze

Najbliżej do tych oczekiwań jest w branży nowoczesnych usług dla biznesu (SSC/BPO), która przed pandemią pracowała głównie stacjonarnie. Dziś pracownicy centrów usług zjawiają się w biurze średnio na jeden dzień w tygodniu, bo i tak zdecydowana większość z nich współpracuje z zespołami zagranicznymi rozmieszczonymi na całym świecie i ma ograniczony bezpośredni kontakt ze współpracownikami i klientami. Z kolei najczęściej pracuje się stacjonarnie w budownictwie (3 dni w tygodniu) i w nieruchomościach (2,6 dnia).