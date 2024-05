Marcin Kierwiński: Nie zrobiłem nic złego, nie będę się tłumaczyć

Proszę o uczciwe postawienie sprawy. Zapytanie polityka o tego typu problem nie jest ujmą na honorze. Ale rozpętanie kampanii hejtu wobec mnie, podczas gdy ja przedstawiam konkretne dokumenty, jest polityczną nagonką. Ja w tej sprawie zachowałem się transparentnie, nie uciekałem z sali, jak robił to pan minister Kamiński, tylko jak pojawiły się pierwsze wątpliwości, które zadawali internauci, to wyszedłem do mediów, rozmawiałem z nimi, odpowiadałem na pytania. Każdy może stwierdzić, czy zachowuje się normalnie, czy nie. Wie pan, na tej trybunie, na której siedziałem, na której też był prezydent Andrzej Duda, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, siedziało blisko 150 osób, byli tam generałowie, osoby, z którymi w świecie polityki różni mnie bardzo wiele, np. ludzie z Kancelarii Prezydenta. Proszę zwrócić uwagę na wypowiedź pana ministra Siewiery, który siedział bardzo niedaleko mnie, proszę zwrócić uwagę na wypowiedź pana marszałka Hołowni. Jeśli dwie godziny z kimś siedzi się na uroczystościach, to chyba ma się ogląd, jaki jest, jak ta osoba się zachowuje, czy zachowuje się normalnie, czy ma jakiś problem zdrowotny czy inną niedyspozycję. Każdy z polityków PiS, który dziś kłamie, szkaluje, nakręca falę hajtu, mógłby zadać jedno proste pytanie osobom, które były tam podczas tych uroczystości. Wszystko byłoby jasne. Ale oni wolą kłamać, wolą oszukiwać. Im się nie mieści w głowie, że tego typu sytuacja mogła być winą nagłośnienia. Nie dziwię się, pewnie mają zupełnie inne standardy i pewnie w ich przypadku rzeczywiście coś takiego oznaczałoby to, na co wskazują.

Internauci pytają, po co pan jechał przez pół miasta na komendę policji na ulicy Malczewskiego, skoro miał pan bliżej inny posterunek, na przykład na ulicy Wilczej?

Jakbym pojechał na Wilczą, toby mnie pytali, dlaczego nie pojechałem do Pałacu Mostowskich. Można mnożyć tego typu pytania, tylko co one mają wspólnego ze sprawą? Pojechałem na posterunek policji, pojechałem do szpitala, poddałem się badaniom, wyniki są jednoznaczne. Komisariatów policji w Warszawie jest bardzo wiele i oczywiście mogłem wybrać każdy inny, ale wybrałem akurat ten, co to ma zaznaczenie?

Internauci spekulują, kto wypełnił wydruk z alkomatu i czy on jest prawidłowo wypełniony?

Internauci mogli mieć tysiące wątpliwości, ale proszę wybaczyć, ja zrobiłem to, co do mnie należało. Poszedłem na policję i poddałem się badaniu. Wynik badania krwi nie jest jedynym dokumentem, który mam. Mam także dokument, który jest protokołem badania stanu trzeźwości. To kolejny dokument, jaki zbieram, jakby trzeba było iść do sądu, a pójdę do sądu z niektórymi hejterami. Proszę nie kazać mi się odnosić do różnych teorii posłów PiS, płatnych hejterów PiS, czy ludzi, którzy byli na usługach PiS przez osiem lat. Odnoszenie się do rewelacji niektórych parlamentarzystów, którzy znani są tylko z tego, że zmieniają partie jak rękawiczki, tworzą jakieś spiskowe teorie, jest drogą donikąd. Polityk, który jest pomówiony o coś takiego, ma jedną możliwość – musi mieć szanse i powinien udowodnić swoją rację w tej sprawie. Ja tę rację udowodniłem w taki sposób, w jaki to było możliwe. Pojechałem na komisariat policji, poddałem się badaniu, mam stosowne dokumenty, pełen protokół poddania się badaniom. Byłem w szpitalu, mam wyniki badań, mam epikryzę, bo byłem na SOR. Zrobiłem wszystko tak, jak powinienem zrobić. I mówiąc szczerze, nie zamierzam się więcej w tej sprawie tłumaczyć, bo zrobiłem więcej niż jakikolwiek polityk przede mną w tego typu sytuacji. Zachowałem się przyzwoicie, a z każdym hejterem, który rozkręca hejt, kłamie, insynuuje, spotkam się w sądzie. Jest kilku polityków, którzy zachowali się w tej sprawie wyjątkowo obrzydliwie i spotkam się z nimi w sądzie.