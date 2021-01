Czy można odmówić seniorom wykonania usług w salonie kosmetycznym

- Prowadzę salon kosmetyczny, czy mogę wprowadzić regulamin zabraniający korzystania z moich usług osobom z grup podwyższonego ryzyka (seniorom i osobom z chorobami współistniejącymi), w celu uniknięcia potencjalnych odszkodowań?

Obecne ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej związane z pandemią COVID-19 następują drogą aktów prawnych i przykładowo w celu ochro-ny zdrowia seniorów przewidują ich uprzywilejowanie w zakresie godzin zakupów, natomiast nie ma to przełożenia na korzystanie z usług m.in. zakładów kosmetycznych.

Zasadą w polskim porządku prawnym jest zakaz nierównego traktowania osób fizycznych ze względu na wiek w zakresie dostępu i warunków korzystania z usług oferowanych publicznie. Odmienne traktowanie osób fizycznych ze względu na wiek jest dopuszczalne wyłącznie w dwóch przypadkach. Pierwszym, gdy jest to obiektywnie i racjonalnie uzasadnione celem zgodnym z prawem, w szczególności celami kształcenia zawodowego, pod warunkiem że środki służące realizacji tego celu są właściwe i konieczne. Drugim, polegającym na ustalaniu dla celów zabezpieczenia społecznego różnych zasad przyznawania lub nabycia prawa do świadczeń, w tym różnych kryteriów wieku do obliczania wysok...

