Rzeczpospolita
Prawo
SN zdecydował: adwokat lub radca w roli kuratora ma mniejsze rygory

Nawet jeśli adwokat lub radca prawny z powodu swojej wiedzy i doświadczenia zostaje ustanowiony kuratorem osoby nieznanej z miejsca pobytu, to i tak ma on wyłącznie status kuratora. Nie wiąże go wymóg związany z przynależnością do danej korporacji zawodowej.

Publikacja: 22.09.2025 14:50

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Marek Domagalski

To sedno najnowszego wyroku Sądu Najwyższego.

Kwestia ta wynikła w sprawie o zapłatę z powództwa spółki akcyjnej przeciwko osobie fizycznej reprezentowanej przed sądem pierwszej instancji przez kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu (to częsta sytuacja w sądach), będącego tym razem adwokatem. Kurator wniósł odpowiedź na pozew, ale sam pozew sąd zwrócił na podstawie art. 132 § 1 k.p.c., z powołaniem się na niezawarcie w nim oświadczenia o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie albo o nadaniu tego pisma za pośrednictwem operatora pocztowego (o którym mowa w art. 165 § 2 k.p.c.).

W konsekwencji sąd pierwszej instancji wydał wyrok zaoczny, który mimo sprzeciwu pozwanej, nadal reprezentowanej przez tego kuratora, został utrzymany w mocy. Pozwana złożyła z kolei apelację, ale wrocławski Sąd Okręgowy ją oddalił, oceniając, że sąd pierwszej instancji prawidłowo zwracał składane w sprawie pisma, gdyż działający za pozwaną kurator, będący adwokatem, podlegał obowiązkom wynikającym z art. 132 § 1 zd. 1 i 2 k.p.c. (doręczenia między profesjonalnymi pełnomocnikami).

Czy wymóg doręczeń bezpośrednich dotyczy kuratora, który jest adwokatem lub radcą prawnym

Pozwana nie dała za wygraną i wniosła skargę kasacyjną do SN, w której zakwestionowała, by obowiązkiem dokonywania doręczeń bezpośrednich objęty był także kurator wykonujący jeden z zawodów wskazanych w art. 132 § 1 zd. 1 k.p.c., w tym wypadku adwokat.

Sąd Najwyższy w składzie sędziów Beaty Janiszewskiej, Piotra Telusiewicza i Dariusza Pawłyszcze skargę uwzględnił, oceniając, że źródłem problemu prawnego jest nieokreślenie w art. 132 § 1 zd. 1 k.p.c. w sposób jednoznaczny, czy przepis ten dotyczy wymienionych w nim adwokatów i radców prawnych wyłącznie wówczas, gdy występują jako pełnomocnicy strony, czy niezależnie od pełnionej przez nich roli procesowej, w tym także w sytuacjach, gdy działają jako kuratorzy (przedstawiciele ustawowi) strony. Z kolei wyniki wykładni językowej nie prowadzą do jednoznacznego wniosku, jednak uwzględnienie systemowego oraz funkcjonalnego rozumienia omawianego unormowania uzasadnia konkluzję, że art. 132 § 1 k.p.c. nie znajduje zastosowania do adwokata lub radcy prawnego występującego w sprawie w charakterze kuratora. W konsekwencji skierował sprawę SO do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy: liczy się wyłącznie status kuratora, przynależność do korporacji adwokatów lub radców prawnych nie ma w tym przypadku znaczenia

– Nawet jeżeli adwokat, radca prawny lub rzecznik patentowy zostaje ustanowiony kuratorem osoby nieznanej z miejsca pobytu z powodu walorów jego wiedzy i doświadczenia związanego z wykonywaniem jednego z wymienionych zawodów, to i tak ma on wyłącznie status kuratora w postępowaniu, prawnie niepowiązany z przynależnością do określonej korporacji zawodowej. Wniosku tego nie podważa fakt, że wskazanie kandydatów na kuratora w praktyce nierzadko następuje za pośrednictwem odpowiedniego samorządu zawodowego – to puenta uzasadnienia SN.

Sygnatura akt II CSKP 7/23

