Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Artur Grajewski, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

Ustanowienie kuratora dla osoby o nieznanym miejscu pobytu ma ten skutek, że może on np. zajmować stanowiska co do żądań przeciwnika, składać wnioski i oświadczenia, a w razie potrzeby środki odwoławcze. Nie może on jednak dokonywać w imieniu osoby, dla której został ustanowiony, oświadczeń o charakterze materialnoprawnym, a takim jest oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, uznanie powództwa, zawarcie ugody etc. To odróżnia tę kategorię kuratorów od kuratorów dla osoby nieobecnej, która to instytucja została uregulowana w art. 184 k.r.o. Zakres działania ustanowionego przez sąd opiekuńczy kuratora jest szerszy i nie ogranicza się do zastępstwa procesowego. Kurator wyznaczony w tym trybie jest przedstawicielem ustawowym reprezentowanego. Występuje w jego imieniu i w jego interesie, zatem jego czynności wywierają skutki bezpośrednio dla zastąpionej osoby. Ustanowienie kuratora prawa materialnego dla osoby nieobecnej o nieznanym miejscu pobytu czyni zbędnym wyznaczenie kuratora procesowego.