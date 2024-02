Przegadane pisma prawników szkodzą ich klientom. "Sędziego nie można zanudzić"

Swego czasu w Sądzie Najwyższym obowiązywał limit 10 minut na wystąpienie jednej ze stron. Byłem świadkiem, kiedy sędzia przerwał adwokatowi w 11. minucie.

Zdaniem Radosława Górskiego, radcy prawnego, prawnik nie może zapominać o redagowaniu pism procesowych zrozumiale i jasno, ponieważ wszelkie wątpliwości sądu mogą znacząco przedłużyć proces sądowy. W chwili składania pozwu pełnomocnik nie wie jednak, do jakiego sędziego trafi, i nie może zakładać, że akurat będzie znał orzecznictwo i poglądy doktryny w sprawie, której pozew dotyczy. Dlatego prawidłową praktyką jest przytaczanie przynajmniej najważniejszych orzeczeń i poglądów doktryny (ale już niekopiowanie ich treści).

Co ma zrobić sędzia czytający przegadany tekst

A co ma robić sędzia czytający przegadany tekst czy wręcz bełkot? – pytamy mec. Naumanna.

– Nawet gdy pismo okazuje się w 90 proc. zbędne, to jeśli w jego treści znajdzie się myśl, która zainspiruje analizę sędziowską, to talent, doświadczenie i wprawa sędziego może wystarczą, by wymierzanie sprawiedliwości nie okazało się efektem sprytu, chwytów obliczonych na zmylenie lub znudzenie sędziego. Pytanie, czy sędziowie są odpowiednio doświadczeni.