W komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości czytamy, że „Rzecznik Dyscyplinarny Andrzej Janecki rozpozna sprawę w zakresie podejrzenia popełnienia przewinień dyscyplinarnych przez prokuratora Michała Ostrowskiego w okresie od 13 stycznia 2024 r. do 29 stycznia 2024 roku, polegających m.in. na publicznym kwestionowaniu kompetencji Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego do wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o powierzenie funkcji p.o. Prokuratora Krajowego Jackowi Bilewiczowi”. Jak dodano, „innym możliwym przewinieniem jest także publiczne kwestionowanie kompetencji Prokuratora Generalnego jako naczelnego organu prokuratury do podejmowania decyzji wynikających z art. 13 §1 Prawo o Prokuraturze w postaci zarządzeń i poleceń”.

MS wskazał, że "podstawą prawną powołania Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości, tzw. Rzecznika Dyscyplinarnego „ad hoc”, jest art. 153a ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o Prokuraturze". Jak wyjaśniono, przepis ten daje prawo ministrowi sprawiedliwości do „powołania Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości do prowadzenia określonej sprawy dotyczącej prokuratora. Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości wyłącza innego rzecznika od podejmowania czynności w sprawie.” Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości jest równoznaczne z żądaniem podjęcia postępowania wyjaśniającego albo postępowania dyscyplinarnego.

W komunikacie podkreślono, że "Andrzej Janecki jest doświadczonym prokuratorem". Dalej przypomniano, że w roku 2001 Prokurator Generalny Lech Kaczyński powołał go na stanowisko Prokuratora Rejonowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie. Następnie w latach 2005-2007 pracował w Prokuraturze Krajowej. W roku 2007 objął funkcję Prokuratora Okręgowego w Warszawie, a po utworzeniu Prokuratury Generalnej został delegowany do tej jednostki. W 2012 roku, po wygraniu konkursu, Prokurator Generalny powołał go na stanowisko prokuratora Prokuratury Generalnej. Pracował w Prokuraturze Generalnej do roku 2016, kiedy to został zdegradowany do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola.

Jak dodano, 26 stycznia 2024 r. prokurator generalny Adam Bodnar powołał prok. Andrzeja Janeckiego na stanowisko Prokuratora Prokuratury Krajowej.