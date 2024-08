Generał nie daje rękojmi zachowania tajemnicy

Wówczas sam zainteresowany wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że „nie ma sobie nic do zarzucenia i wierzy, że wszczęta przez SKW procedura kontrolna zakończy się dla niego pozytywnie”. Niecałe dwa tygodnie temu SKW poinformowała jednak, że generałowi cofnięto poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych. Dlaczego? „Kontrolne postępowanie sprawdzające jednoznacznie wykazało, że gen. broni Jarosław Gromadziński nie daje rękojmi zachowania tajemnicy”. Szczegółów nie podano.

Ale oprócz tego, także w tym przypadku oficerowie państw sojuszniczych narzekali na to, że polski wojskowy nie przestrzega elementarnych zasad kultury. Obecnie jest on w dyspozycji dyrektora departamentu kadr MON, ale trudno zakładać, że będzie kontynuował karierę w mundurze. Na stanowisku w Strasburgu zastąpił go gen. Piotr Błazeusz.

Polacy wypadają ze stanowisk w NATO

To niejedyne niepowodzenia związane z obecnością Polaków w strukturach międzynarodowych. W ostatnich miesiącach w konkursach na stanowiska tzw. zastępców technicznych sekretarza generalnego sojuszu północnoatlantyckiego (jest ich ośmiu) startowali polski ambasador przy NATO Tomasz Szatkowski oraz Adam Bugajski, szef departamentu polityki bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Obaj byli na tzw. krótkiej liście kandydatów bliskich wyboru, ale obaj przepadli. Szatkowski z racji tego, że nie miał poparcia rządu Donalda Tuska, a premier publicznie zarzucił mu nieprawidłowe obchodzenie się z dokumentami niejawnymi. Sprawa będzie miała finał w sądzie, ponieważ odwołany do Polski ambasador przygotowuje pozew o ochronę dóbr osobistych.

Te przykłady pokazują, że mimo radykalnego zwiększenia budżetu Polski na obronność i wzrostu znaczenia naszego kraju ze względu na to, że jesteśmy hubem logistycznym w pomocy dla Ukrainy, nie potrafimy tego przełożyć na mocniejszą pozycję Polaków w strukturach sojuszniczych. Być może to się zmieni po tym, gdy 1 października na stanowisku sekretarza generalnego Norwega Jensa Stoltenberga zastąpi Holender Mark Rutte. Nieoficjalnie wiadomo, że staraliśmy się o stanowisko zastępcy sekretarza generalnego, które obecnie piastuje Rumun Mircea Dan Geoană.