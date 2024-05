Czytaj więcej Opinie Ekonomiczne Marek Kutarba: Czy Polska na pewno kupiła w USA 96 śmigłowców AH-64E Apache Guardian? Mimo amerykańskiej zgody na zakup 96 śmigłowców Apache oraz wynoszącej 2 mld dol. pożyczki na finansowanie polskich zakupów w amerykańskich firmach zbrojeniowych, jest mało prawdopodobne, by Polska rzeczywiście kupiła od Amerykanów blisko 100 nowych śmigłowców szturmowych.

Dlaczego zwrócenie na ten fakt uwagi jest ważne? Od tego, kiedy taki sprzęt rzeczywiście zamawiamy, zależy termin, w którym trafi on w ręce wojska. Zakupy zbrojeniowe to nie to samo co zakupy w sklepie. Zanim zamówiony sprzęt otrzymamy, najpierw trzeba go z reguły wyprodukować. I tak np. pierwsze z zamówionych przez Polskę w 2020 roku 32 samolotów F-35 trafią na skład polskich sił powietrznych dopiero w tym roku, choć przez kolejne dwa lata nadal pozostaną w USA, służąc szkoleniu naszych pilotów. Od zamówienia do ich przekazania minęły zatem cztery lata. Ostatnie F-35 mają trafić do Polski dopiero w 2030 roku, czyli po 10 latach od podpisania kontraktu. Podobnie wygląda sprawa zamówień na inny sprzęt.

Musimy zatem mieć świadomość tego, że spośród planowanych i złożonych zamówień niewiele zostało dotychczas zrealizowanych i na większość nowego sprzętu przyjdzie nam zaczekać co najmniej kilka lat. Ta sama zasada dotyczy także nowo tworzonych dywizji. Mimo że po politycznych deklaracjach może nam się wydawać, że już dziś na straży polskiego bezpieczeństwa stoi ich aż sześć, to prawda jest dużo bardziej rozczarowująca. Jak zatem wygląda rzeczywistość roku 2024?

Czym mają się różnić dywizje zachodnie i dywizje wschodnie

Zacznijmy od ustalenia celu, do którego dążymy. Planowany jeszcze za rządu PiS skład sił lądowych miał mieć układ „dwa na cztery”, czyli dwie nieco słabsze dywizje na zachodzie i cztery o mocniejszym składzie na wschodzie kraju. Z deklaracji nowego ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza wynika, że z planów tych nie zrezygnowano. Nadal możemy zatem zakładać, że Polska dąży do posiadania sześciu dywizji wojsk lądowych (pojawiła się nawet informacja, że jeśli pozwoli na to demografia, to być może będzie ich siedem).

Dywizje różnić się miały zakładaną strukturą, którą – jak się wydaje – obecne kierownictwo MON zamierza zachować. I tak dywizje zachodnie miały być oparte na strukturze trzybrygadowej. Dywizje wschodnie, a zatem te silniejsze, na strukturze czterobrygadowej. W praktyce oznacza to, że każda wschodnia dywizja ma składać się z czterech brygad, a na każdą brygadę składać mają się cztery bataliony po cztery kompanie w każdej. To oczywiście zasadnicza, „bojowa” część każdej z tych dywizji. W ich skład wejdą także dodatkowe jednostki: artylerii, saperów, logistyczne etc., w sile od kompanii do brygady.