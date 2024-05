Generał Cavoli uważa, że ukraińskie oddziały będą w stanie utrzymać swoje pozycje, zwłaszcza że wkrótce spodziewane jest dostarczenie "ogromnej ilości" amunicji i systemów obrony powietrznej krótkiego zasięgu, a także "znacznej ilości" pojazdów opancerzonych.

Rosyjskie jednostki "nie mają liczebności potrzebnej do strategicznego przełomu" - powiedział Cavoli na konferencji prasowej w kwaterze głównej NATO w Brukseli po spotkaniu szefów wojskowych sojuszu.

- Co więcej, nie mają umiejętności i zdolności, aby to zrobić, aby działać na skalę niezbędną do wykorzystania jakiegokolwiek przełomu w celu uzyskania strategicznej przewagi - dodał.

- Mają zdolność do dokonywania lokalnych postępów i częściowo im się to udało. Ponieśli też pewne lokalne straty — mówił.