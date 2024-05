Wojna w Ukrainie. Powolny koniec ofensywy na Charków

Na razie jednak Ukraińcy utrzymują front na południu i wschodzie (w stepach i na Doniecczyźnie) i nie widać, by musieli się stamtąd cofać. Jedynym problemem pozostają okolice Charkowa. Odwoławszy zagraniczne wizyty (do Hiszpanii i Portugalii), do miasta przyjechał prezydent Wołodymyr Zełenski. Amerykańska telewizja ABC, której udzielił wywiadu, pisze na swoim portalu, że „jasno dał do zrozumienia, że opóźnianie amerykańskiej pomocy miało bezpośredni wpływ na przebieg wojny i sytuację na północno-wschodniej granicy” Ukrainy.