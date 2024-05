Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 814 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 16 na 17 maja kilkadziesiąt ukraińskich dronów miało atakować okupowanych przez Rosjan Sewastopol.

Putin, który w czwartek rozpoczął wizytę w Chinach, zabrał głos na konferencji prasowej. Prezydent Rosji odniósł się do ofensywy wojsk rosyjskich w obwodzie charkowskim.

- Jeśli chodzi o to, co dzieje się na kierunku charkowskim, to także ich (Ukrainy - red.) wina, ponieważ ostrzeliwali i nadal, niestety, ostrzeliwują dzielnice mieszkalne na obszarach przygranicznych, w tym Biełgorod - oświadczył.

Putin zmienia ministra obrony Rosji. Szojgu i Patruszew tracą stanowiska Siergiej Szojgu traci stanowisko ministra obrony Rosji. Prezydent Rosji Władimir Putin nominował na tę funkcję Andrieja Biełousowa. Szojgu ma objąć stanowisko, które do tej pory zajmował Nikołaj Patruszew.

Ofensywa Rosji w obwodzie charkowskim. Władimir Putin zabrał głos

- Tam giną cywile. To wszystko jest oczywiste. Ostrzeliwują bezpośrednio śródmieście miasta, dzielnice mieszkalne. Mówiłem publicznie, że jeśli to się nie zmieni, to będziemy zmuszeni stworzyć strefę bezpieczeństwa, strefę sanitarną. To właśnie robimy - dodał Putin.