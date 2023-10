Podobnego zdania jest adwokat Marcin Radwan-Röhrenschef: - Postępowanie naprawcze nie ma zastosowania do tych spraw, gdyż kodeks wyborczy nie dopuszcza go przy wyborach parlamentarnych, a ustawa o referendum odsyła do Kodeksu wyborczego - ocenia adwokat Marcin Radwan-Röhrenschef.

Na składanie protestów termin upływa 25 października br.

Protesty rozpatrują trzyosobowe składy Izba Kontroli Nadzwyczajnej, i na podstawie ich opinii oraz opinii PKW cała ta Izba orzeka o ważności wyborów a odrębnie referendum lub nieważności, choćby w części, jeśli udowodnione nieprawidłowości mogły mieć wpływ na wynik głosowania. Wtedy SN nakazuje powtórzenie niezbędnych czynności wyborczych lub referendalnych, a jeśli trzeba nawet powtórzenie głosowanie.

Sygnatura akt: NZp 8/23