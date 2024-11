04:53 Rosjanie poderwali ciężkie bombowce Tu-95

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy informuje, że prawdopodobny jest ostrzał Ukrainy przy użyciu pocisków manewrujących Ch-101.



04:42 Chiny i Brazylia chcą stworzyć front państw na rzecz pokojowego zakończenia konfliktu na Ukrainie

Taką deklarację przedstawili na wspólnej konferencji prasowej prezydenci obu krajów – Xi Jinping i Luiz Inácio Lula da Silva. - Chcemy przetrzeć szlak do politycznego rozwiązania ukraińskiego kryzysu – mówił Xi. Temu celowi ma służyć skupiona wokół Chin I Brazylii grupa państw tzw. Globalnego Południa pod nazwą „Przyjaciele pokoju”.



04:39 W kontrolowanej przez Ukrainę części obwodu donieckiego pozostaje 324 tys. cywilów

Władze obwodu donieckiego wzywają jego mieszkańców do ewakuacji do bezpieczniejszych części Ukrainy. Od sierpnia 2022 roku z terytorium obwodu, w którym toczą się ciężkie walki, ewakuowano ponad 1,17 mln osób.



04:37 Seria eksplozji w Dnieprze

Ukraińskie Siły Powietrzne informowały o szybko poruszającym się celu powietrznym zmierzającym w stronę Dniepru ze wschodu. Miasto jest prawdopodobnie celem ataku z użyciem broni balistycznej.



04:35 Rosjanie poderwali ciężkie myśliwce MiG-31K

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy informuje, że w powietrzu znalazły się myśliwce MiG-31K, które mogą być uzbrojone w pociski hipersoniczne Kindżał.



04:34 Alarm powietrzny w Kijowie i na całej Ukrainie

Alarm jest spowodowany groźbą użycia przez Rosję pocisków balistycznych.



04:31 Administracja Joe Bidena zamierza umorzyć Ukrainie 4,65 mld dolarów długu

O planach ustępującej administracji informuje agencja Bloomberga. Chodzi o umorzenie połowy z 9 mld dolarów pożyczki udzielonej Ukrainie w ramach środków przyznanych administracji Bidena na pomoc Ukrainie w kwietniu przez Kongres.



04:27 Sekretarz obrony USA: Nic nie wskazuje, by Rosja zamierzała użyć broni atomowej

Lloyd Austin w rozmowie z NBC News odniósł się do zmian dokonanych przez Rosję w doktrynie atomowej. Zmiany te obniżają próg użycia broni nuklearnej przez Rosję. - W tym momencie nic nie wskazuje na to, by Rosja zamierzała użyć broni atomowej – stwierdził w kontekście tych zmian szef Pentagonu.



04:26 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1001 dniu wojny

