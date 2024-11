Obiekt w Polsce na liście "priorytetowych celów” Rosji. Zacharowa mówi o "zwiększonym poziomie zagrożenia nuklearnego"

Kreml: Otwarcie amerykańskiej bazy w Redzikowie to próba otoczenia Rosji

Wcześniej – w dniu otwarcia bazy w Redzikowie – do sprawy odniósł się także rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jak zaznaczał, Władimir Putin sprzeciwiał się planom budowy bazy jeszcze kiedy prezydentem Stanów Zjednoczonych był George W. Bush. USA – zdaniem Putina – "błędnie przedstawiły misję projektu" – mówił Pieskow. "To strategiczna próba otoczenia Rosji amerykańskimi zasobami wojskowymi" – ma twierdzić rosyjski prezydent.

- To nic innego, jak próba ograniczenia naszego potencjału militarnego – powiedział Pieskow. - Oczywiście prowadzi to do zastosowania odpowiednich środków w celu zapewnienia parytetu – dodał. Rzecznik Kremla nie określił jednak, co może zrobić Rosja w odpowiedzi na otwarcie amerykańskiej bazy w Polsce.

Czytaj więcej Wojsko Oficjalnie otwarcie bazy USA w Redzikowie. Andrzej Duda: Niech będzie swoistym symbolem W Redzikowie oficjalnie otwarta została amerykańska baza antyrakietowa. To pierwsza stała instalacja sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych na terenie naszego kraju. - Dziękuję za podjęcie tych ważnych decyzji. Niech będzie swoistym symbolem, że po 25 latach obecności w NATO, ta twarda militarna infrastruktura jest w Polsce – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Otwarcie amerykańskiej bazy antyrakietowej w Redzikowie

Baza w Redzikowie jest częścią amerykańskiej tzw. tarczy antyrakietowej, która ma chronić Stany Zjednoczone oraz ich europejskich sojuszników przed pociskami balistycznymi. Jak zaznaczał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, to pierwsza stała instalacja sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych na terenie Polski.

Oddanie bazy to finalny etap projektu ogłoszonego w 2009 roku. Przedstawił go ówczesny prezydent USA, Barack Obama. To też jeden z ostatnich kroków w ramach realizowanego od lat amerykańskiego programu European Phased Adaptive Approach (EPAA), stanowiącego amerykański wkład w zintegrowany system obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO.