Szalay-Bobrovniczky zapowiedział, że Węgry zamierzają umieścić w północno-wschodniej części kraju, w pobliżu granicy Węgier z Ukrainą, dodatkowe systemy obrony przeciwlotniczej.



Minister obrony Węgier: Musimy być przygotowani na wszystkie możliwości

19 listopada prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret zatwierdzający nową doktrynę nuklearną Federacji Rosyjskiej. Rosja obniżyła próg użycia broni nuklearnej do poziomu, przy którym już dziś mogłaby, zgodnie z nią, przeprowadzić atak atomowy zarówno na Ukrainę, jak i na jej zachodnich sojuszników. Zgodnie z nową doktryną nuklearną Rosji uzasadnieniem do użycia broni atomowej może być atak na jej terytorium przeprowadzony przy wsparciu kraju, który posiada broń atomową, a kraj, udzielający takiego wsparcia, staje się współagresorem. Tym samym ataki na cele w głębi Rosji z użyciem amerykańskich pocisków ATACMS – na co USA wyraziły zgodę przed kilkoma dniami – mogłyby skutkować odwetem w postaci rosyjskiego ataku z użyciem broni jądrowej.



Ukraińcy w tym tygodniu atakowali już cel w Rosji przy użyciu pocisku ATACMS (magazyn broni w obwodzie briańskim), w środę pojawiła się też informacja o ataku na cel w Rosji przy użyciu brytyjskiego pocisku powietrze-ziemia Storm Shadow.



- Nadal ufamy, że pokój zostanie zawarty tak szybko, jak to możliwe, przez dyplomację a nie rozwiązanie militarne – oświadczył Szalay-Bobrovniczky w nagraniu umieszczonym na swoim profilu na Facebooku.