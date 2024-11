Zdesperowani Rosjanie szukają samolotów. Proszą o pomoc Kuwejt i Katar

Lufthansa dopięła swego, ma mniejszość we włoskim przewoźniku

Lufthansa uzyskała w końcu dostęp do następcy Alitalii, ITA Airways. Włoski resort gospodarki podał, że po trudnych negocjacjach i różnicy zdań co do ostatecznej ceny stronom udało się zawrzeć umowę o kupieniu przez grupę Lufthansy za 325 mln euro 41 proc. udziałów w ITA Airways.