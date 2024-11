„Odbierałam go jako kogoś, kto nie chce, by go nie szanowano, zawsze gotowego do ataku” - napisała Merkel. Jak dodała „można traktować to jako coś dziecinnego i godnego pogardy (...). Ale oznaczało to, że Rosja nigdy nie zniknęła z mapy”.



W jednym fragmencie Merkel zdaje się sugerować, że inwazja Rosji na Ukrainę nastąpiła w związku z jej odejściem ze stanowiska kanclerza. Putin miał powiedzieć, że Merkel „nie będzie zawsze kanclerzem”, a wtedy „Ukraina wstąpi do NATO”. - Chcę temu przeciwdziałać - dodał.



Niektórym przywódcom państw europy środkowej i wschodniej Merkel zarzuca „myślenie życzeniowe”. „Zdają się chcieć, by to państwo (Rosja) zniknęło, by nie istniało. Nie mogę ich winić... Ale Rosja, z potężnym arsenałem atomowym, istniała” - napisała.