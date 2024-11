Atak rakietowy na Dniepr. Rosja nie użyła pocisku balistycznego ICBM?

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1002 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. USA chcą umorzyć Ukrainie 4,65 mld dolarów długu.

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy poinformowało w czwartek, że w nocy siły rosyjskie zaatakowały Ukrainę międzykontynentalnym pociskiem balistycznym (ICBM)– wówczas nie podano, jakiego typu – wystrzelonym z okolic Astrachania. Prócz tego Moskwa miała użyć do ataku na Ukrainę ciężkiego myśliwca MiG-31K, uzbrojonego w pocisk hipersoniczny Kindżał, bombowców strategicznych Tu-95MS, które wystrzeliły w stronę Ukrainy siedem pocisków manewrujących Ch-101. Sześć z nich zostało strąconych.



W ciągu dnia ukraiński nadawca Suspilne, powołując się na źródła wojskowe, sprecyzował, że rakieta balistyczna, którą Rosja wystrzeliła zaatakowała Dniepr, to RS-26 "Rubież". Miałby to być pierwszy przypadek użycia przez Rosję pocisku balistycznego zdolnego do przenoszenia głowic jądrowych.



Masowy rosyjski atak na Ukrainę. Polska podrywa myśliwce

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji, poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Podjęte kroki mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenach graniczących z zagrożonymi obszarami” - poinformowało rankiem Dowództwo Operacyjne.