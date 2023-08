05:01 Rosjanie obchodzą Dzień Flagi Państwowej

Z okazji święta Władimir Putin złożył Rosjanom życzenia, w których podkreślał, że flaga Rosji jest "symbolem jedności" i "zawsze będzie inspirować Rosjan do marszu naprzód, do zwycięstwa". - Pod tą flagą przezwyciężyliśmy wiele problemów i sprostaliśmy próbom, ale, faktycznie, przywróciliśmy suwerenność naszego kraju - podkreślił Putin.



05:00 W sieci pojawiają się zdjęcia i nagrania ilustrujące nocny atak dronów na obwód moskiewski

Drugi dzień z rzędu nad obwodem moskiewskim, w pobliżu Moskwy, strącane są ukraińskie drony.

04:38 W nocy w Zaporożu rozległy się eksplozje

Miasto miało zostać zaatakowane przez drony-kamikadze Shahed.



04:36 Minister obrony Ukrainy o sytuacji w rejonie Kupiańska i Bachmutu: Rosjanie próbują atakować

Minister obrony Ukrainy, Ołeksij Reznikow, omawiał sytuację na froncie w rejonie Kupiańska (obwód charkowski) i Bachmutu (obwód doniecki). Reznikow mówił o tym w czasie konferencji prasowej w Odessie. - Próbują tam atakować, aby zmniejszyć możliwości ukraińskich Sił Zbrojnych na naszych kierunkach kontrataków - tłumaczył. - Liczą, że przerzucimy siły z południa - dodał. Jednocześnie Reznikow mówił, że ukraińska armia z powodzeniem realizuje działania zmierzające do otoczenia Bachmutu i w efekcie to Rosjanie muszą przerzucać tam rezerwy.



04:33 Josep Borrell: UE częściowo sfinansuje koszty przekazania myśliwców F-16 Ukrainie

Szef europejskiej dyplomacji mówił na konferencji prasowej, że UE "będzie nadal wspierać Ukrainę" i sfinansuje część kosztów przerzutu myśliwców F-16 na Ukrainę, po tym jak będące członkami Unii, Dania i Holandia oświadczyły, że przekażą myśliwce tego typu Kijowowi.



04:31 W nocy z poniedziałku na wtorek dwa ukraińskie drony zostały strącone nad Morzem Czarnym, w pobliżu Krymu

Rosyjska obrona powietrzna, za pomocą urządzeń do walki radioelektronicznej, strąciła dwa ukraińskie drony, które spadły do Morza Czarnego w odległości ok. 40 km od okupowanego Krymu - wynika z komunikatu resortu obrony Rosji. Drony spadły do morza na północny-zachód od Krymu ok. 23:00 czasu moskiewskiego.



04:28 Rosja: Lotnictwo koalicji dowodzonej przez USA stwarza zagrożenie w przestrzeni powietrznej nad Syrią

Admirał Wadim Kulit, zastępca szefa rosyjskiego Centrum Koordynacyjnego ds. Pojednania Walczących Stron w Syrii poinformował, że lotnictwo koalicji, na czele której stoi USA, "nadal stwarza groźne sytuacje w przestrzeni powietrznej nad Syrią". W ciągu doby Rosjanie mieli odnotować "8 przypadków naruszenia protokołów z 9 grudnia 2019 roku, w związku z lotami bezzałogowych statków powietrznych, które nie były koordynowane ze stroną rosyjską". W rejonie Al-Tanf doszło też do 18 przypadków naruszenia przestrzeni powietrznej przez - jak wyliczał admirał Kulit - dwie pary myśliwców F-35, trzy pary myśliwców F-16, dwie pary myśliwców Typhoon, parę myśliwców Rafale i dwa koalicyjne, wielozadaniowe drony MQ-1C.



04:25 Mer Moskwy wskazuje, nad którymi rejonami zestrzelono ukraińskiego drony

Siergiej Sobianin poinformował, że w nocy ukraińskie drony strzelono nad obwodem moskiewskim nad rejonem krasnogorskim oraz rejonem czascowskim.



04:22 Nad obwodami moskiewskim i briańskim strącono w nocy ukraińskie drony

Dwa ukraińskie drony zostały zestrzelone w nocy nad obwodem moskiewskim. Dwa inne zostały strącone nad obwodem briańskim przy użyciu sprzętu do walki radioelektronicznej - podaje resort obrony Rosji. Drony nad obwodem moskiewskim zostały zestrzelone przez obronę powietrzną - wynika z oświadczenia Ministerstwa Obrony Rosji.



