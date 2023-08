Kraje BRICS chcą mniejszego uzależnienia od dolara. Najbardziej Rosja

Według "Financial Times" bank udziela już kredytów w juanach. Szefowa NDB wyjaśniła, że lokalne waluty nie są alternatywą dla dolara, ale alternatywą dla systemu, który do tej pory był jednobiegunowy.

Rousseff powiedziała, że ​​bank „rozważa wnioski o członkostwo z około 15 krajów i prawdopodobnie zatwierdzi cztery lub pięć”. Odmówiła podania nazw tych krajów, zauważając jednak, że priorytetem dla NDB jest dywersyfikacja geograficznej reprezentacji.

W tym roku NDB zamierza pożyczyć od 8 do 10 miliardów dolarów. Według FT, przez lata swojej pracy NDB przekazało 33 miliardy dolarów na projekty infrastrukturalne i zrównoważonego rozwoju.

Różnimy się od MFW

Szefowa banku zauważyła, że szanuje politykę każdego kraju, dlatego stara się różnić od Banku Światowego i MFW nie ustalając list warunków politycznych udzielania kredytów.

Polityczna decyzja o utworzeniu Nowego Banku Rozwoju w ramach BRICS została podjęta w 2013 roku na szczycie w Durbanie w RPA. W 2014 roku na kolejnym szczycie w brazylijskim mieście Fortaleza podpisano porozumienie w sprawie banku. Oficjalne rozpoczęcie prac nastąpiło na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Gubernatorów banku 7 lipca 2015 r. w Moskwie. Kapitał początkowy banku wynosił 50 mld dol., podzielony po równo między pięciu członków. Głównym celem instytucji jest finansowanie projektów infrastrukturalnych i zrównoważonego rozwoju w krajach członkowskich BRICS i krajach rozwijających się.

BRICS tworzą Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA. Chęć przyłączenia się do bloku gospodarczego wyraziło co najmniej 19 państw, w tym Argentyna, Iran, Algieria, Tunezja, Turcja, Arabia Saudyjska i Egipt. Na początku tego roku Republika Południowej Afryki przejęła przewodnictwo w BRICS od Chin. Potrwa do końca 2023 roku, po czym zostanie przeniesione do kolejnego kraju.