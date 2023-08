Szwajcaria wszczyna śledztwo ws. zakupu Leopardów dla Ukrainy

Amherd chce też wyjaśnień ws. podpisania umowy zakupu czołgów przez niemiecki koncern Rheinmetall, współproducenta czołgów leopard, 13 lutego. Koncern Rheinmetall zapowiadał wówczas, że czołgi zostaną dostarczone Ukrainie po przywróceniu im zdolności bojowej.



Po podpisaniu kontraktu z Rheinmetallem koncern Ruag ogłosił, że sprzedaż wymaga zatwierdzenia przez władze federalne. Rada Federacji nie dała zgody pod koniec czerwca, a Ruag poinformował, że przyjął tę decyzję do wiadomości.

Sprawa Ruag: Czy rząd Szwajcarii kontroluje własną spółkę?

Na nadzwyczajnym posiedzeniu rady dyrektorów Ruag w niedzielę na jaw wyszły kolejne rozbieżności w związku z zakupem czołgów - poinformowało szwajcarskie Ministerstwo Obrony.

W toku sprawy pojawiły się m.in. wątpliwości co do współpracy pomiędzy Ruag a rządem federalnym, który jest właścicielem koncernu. Śledztwo ma wykazać czy potrzebne są jakieś zmiany w tym zakresie. Śledztwo obejmie także to jak rada dyrektorów realizuje nadzór nad zarządem koncernu.



Szwajcaria jest krajem neutralnym i jako taki nie może dostarczać broni żadnemu państwu biorącemu udział w konflikcie zbrojnym. W związku z tym Szwajcaria konsekwentnie odmawia wsparcia militarnego dla Ukrainy.