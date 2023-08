Ambasador: Ukraina negocjuje z Francją dostawy rakiet dalekiego zasięgu

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 545 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy Rosjanie strącili drony nad obwodami moskiewskim i briańskim.

O sprawie w rozmowie z ukraińskim portalem "Lewy Brzeg" poinformował ambasador Ukrainy we Francji Wadym Omelczenko.

Reklama

- Jeżeli mówimy o strategicznych rzeczach, które obecnie negocjujemy z Francuzami, to są to rakiety dalekiego zasięgu i systemy obrony powietrznej. Jeszcze jedna pilna potrzeba to części zamienne, ponieważ wszystko, co zostało nam dostarczone, jest intensywnie eksploatowane i zużywane - powiedział dyplomata. Dodał, że Ukrainy współpracuje już z Francją, by "rozwiązać ten problem".

Kwestia dostaw amunicji kalibru 155 mm

Wadym Omelczenko ocenił także, iż istnieje "stały palący problem", czyli kwestia dostaw amunicji kalibru 155 mm. Według niego, Francja zobowiązała się dostarczać pociski tego kalibru w określonym tempie.