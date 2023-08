05:01 We wtorek wieczorem Rosjanie ostrzelali wieś w obwodzie charkowskim

W wyniku ostrzału wsi w obwodzie czuhujewskim trafione zostały dwa budynki niemieszkalne - podaje Ołeh Synehubow, gubernator obwodu charkowskiego.



04:46 Moskwa jest obiektem ataków ukraińskich dronów trzecią noc z rzędu

Ataki mogą być odwetem za weekendowy atak Rosji na Czernihów z użyciem pocisku Iskander.

04:27 W nocy w obwodach odeskim i zaporoskim ogłoszono alarm powietrzny

Alarm miał związek z groźbą ataku z użyciem dronów-kamikadze.



04:26 W mieście Seredyna-Buda w obwodzie sumskim dron-kamikadze uderzył w wielopiętrowy budynek

We wtorek obwód sumski był ostrzeliwany przez Rosjan 20 razy.



04:24 W sieci pojawiają się nagrania ilustrujące moment uderzenia drona w budynek w Moskwie

04:20 W wyniku ataku drona w dwóch pięciopiętrowych budynkach z okien wyleciały szyby

Mer Moskwy Siergiej Sobianin, opisując skutki uderzenia drona w znajdujący się w budowie budynek w dzielnicy biznesowej Moskwy, pisze że w dwóch sąsiednich, pięciopiętrowych budynkach z okien wyleciały szyby. "Nie ma ofiar" - zapewnił mer Moskwy na swoim kanale w serwisie Telegram.



04:18 Władimir Putin o sytuacji na froncie: Stabilna

W czasie spotkania z szefem władz okupacyjnych okupowanej części obwodu ługańskiego, Leonidem Pasecznikiem, Władimir Putin mówił o "stabilnej" sytuacji na linii frontu, pomimo tego, że Ukraina rzuca swoje siły do walki "nie zważając na straty". - Czasem patrzę na to, co robi druga strona i mam wrażenie, że to nie są ich obywatele, których oni rzucają na pola minowe, pod nasz ogień artyleryjski, zachowują się, jakby to nie byli ich obywatele - przekonywał Putin.



04:15 Ministerstwo Obrony Rosji informuje o strąceniu trzech ukraińskich dronów nad Moskwą

Z komunikatu resortu obrony Rosji wynika, że jeden z dronów został zestrzelony nad rejonem możajskim, a drugi nad Chimkami. Trzeci dron, po zastosowaniu wobec niego urządzenia do walki radioelektronicznej, stracił sterowność i uderzył w budynek znajdujący się w budowie w Moskwie. Budynek znajdował się w dzielnicy biznesowej rosyjskiej stolicy.



04:12 W nocy dron uderzył w budynek w Moskwie

Siergiej Sobianin, mer Moskwy, napisał na swoim kanale w serwisie Telegram, że w nocy z wtorku na środę dron uderzył w znajdujący się w budowie budynek na terenie Moskwy. Drugi dron został zestrzelony w rejonie możajskim w rosyjskiej stolicy.



04:11 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: