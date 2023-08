Świat reaguje na domniemaną śmierć Jewgienija Prigożyna

Organizacje zrzeszające zarówno wytwórców, jak i odbiorców energii z OZE apelują do rządu o powstrzymanie się od działań - które ich zdaniem - destabilizują rynek świadectw pochodzenia. Chcą one powrotu do wcześniejszych ustaleń na rok 2024 tzw. obowiązku OZE dla zielonych certyfikatów na poziomie 11 proc. (wobec 5 proc. zaproponowanych ostatnio).To ten wskaźnik decyduje o popycie na te certyfikaty i ich ceny.