Jewgienij Prigożyn znów w Afryce. I jego rosyjscy konkurenci

Najwyraźniej to oni chcą wypchnąć Prigożina z afrykańskich krajów i przejąć jego tamtejsze koncesje na wydobycie złota i kamieni szlachetnych w zamian za ochronę miejscowych władców. Najpierw jednak muszą sformować kilkutysięczną armię najemników.

Resort obrony też robi interesy

„Kanały (informacyjne w sieci społecznościowej Telegram) powiązane z Wagnerem oskarżają ministerstwo obrony o próbę przekierowania zasobów (z Ukrainy) w celu zastąpienia Prigożyna na lukratywnych rynkach” – podobnie sądzi słynny dziennikarz śledczy z Bellingcat Chrysto Grozew.

Wagnerowcy pieklą się bowiem na resort obrony, a nie konkurencję oligarchiczną w postaci Timczenki czy Deripaski. W „Reducie” bowiem najemnicy podpisują kontrakty z 45 brygadą desantową, czyli rosyjskim ministerstwem obrony. A odmowa podporządkowania się resortowi była główną przyczyną czerwcowego buntu Prigożina i jego najemników.

„Obdzwaniają ludzi i byłych wagnerowców. Najczęstsza odpowiedź jaką słyszą od wysłanych na urlopy ludzi Prigożina to: w końcu wszystko jedno, gdzie się służy” – opowiada informator Osieczkina. Mimo jednak solennych zapewnień dowódców z Reduty wszyscy boją się, że poślą ich jednak do Ukrainy a nie do Afryki.

Wśród samych „wagnerowców” w obozach na Białorusi trwa niepewność i przygnębienie. Tym, którzy nie szkolą ludzi Łukaszenki wysłannicy Prigożina proponują albo Afrykę, albo urlop. „Większość wybiera urlop, w zeszłym tygodniu wyjechało stamtąd 11 autobusów (do Rosji)” – choć przechodzą do Reduty, by jechać do Afryki.