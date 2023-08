Teraz jeszcze okazało się, że kolejna część wagnerowców – spośród tych, którzy nadal są na Białorusi – zaczęła się przenosić bliżej granicy z Ukrainą, do obwodu homelskiego. Tam, w odległości ok. 40 kilometrów od granicy, podobno założyli swój drugi obóz we włościach Łukaszenki. Stamtąd mogliby zagrozić terytorium Ukrainy, ale też znaleźliby się w zasięgu ukraińskich pocisków. A ukraińscy żołnierze bardziej od bojowników Prigożyna nienawidzą chyba tylko Putina.

Ilu wagnerowców jest naprawdę na Białorusi

Jednocześnie pojawiły się znaczne rozbieżności w szacunkach dotyczących liczebności najemników na Białorusi. Wahają się one od 5 do 7 tys. ludzi. Dodatkowo ok. 4-5 tys. ludzi Prigożyna jest w Afryce, co w sumie stanowi ok. dwie trzecie jego oddziałów. Nie wiadomo, gdzie są pozostali. Podobno milioner udzielił im urlopów; poprzednio mówiono, że do początku sierpnia, teraz że do końca miesiąca. Sądząc ze znacznie większej ilości informacji o przestępstwach dokonanych przez najemników w głębi Rosji, chyba rzeczywiście znajdują się na urlopach.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Grupa Wagnera wycofuje się z Białorusi? Dlaczego? Analiza think tanku Spekulacje o odwrocie Grupy Wagnera z Białorusi wskazują, że umowa między prezydentem Rosji, Władimirem Putinem a twórcą Grupy Wagnera, Jewgienijem Prigożynem przestaje obowiązywać - pisze w swojej najnowszej analizie think tank z USA, Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Ale nie wiadomo, gdzie stawią się po ich zakończeniu i co będą tam robić.