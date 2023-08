Chaos po puczu w Nigrze. Rosja chce to wykorzystać

Jednak zachodni eksperci wojskowi sądzą, że co prawda część najemników rzeczywiście opuściła Białoruś, ale było to 500 ludzi zwerbowanych do służby w Libii.

Białoruś: Łukaszenko nie chce płacić za pobyt Wagnerowców

Sytuacja wagnerowców w samej Białorusi jest bowiem coraz gorsza, bo podobno Łukaszenko odmówił płacenia za ich pobyt, domagając się, by robiła to Moskwa. Kreml zaś nie ma zamiaru płacić za rebeliantów. Tymczasem droga do Afryki jest cały czas otwarta: albo samolotami (nad Turcją i Irakiem), albo statkami do rosyjskiej bazy w Syrii.

„Stany Zjednoczone próbują utrzymać nas z dala od Nigru” – poskarżył się w internecie właściciel najemników Jewgienij Prigożyn. Komentował w ten sposób wizytę zastępczyni sekretarza stanu USA Victorii Nuland w Niamey. Milioner wcześniej już podliczył, że gdyby dostał koncesję na wydobycie rud uranu w Nigrze (obecnie należy do Francuzów), podzieliłby się z rebeliantami zyskami 70 do 30 i jeszcze wyszedłby na swoje.

Czytaj więcej Komentarze Jędrzej Bielecki: Władimir Putin przeliczył się w Afryce Zaangażowanie Grupy Wagnera w krajach Sahelu miało odwrócić uwagę Francji od Ukrainy. A uczyniło ją gorącym adwokatem Kijowa.

– Ludzie, którzy zdobyli władzę w Nigrze, nie są zbyt dobrze wykwalifikowani w zarządzaniu państwem, to znaczy raczej nic z tego nie rozumieją. A już zupełnie nie orientują się w stosunkach międzynarodowych i dyplomacji – sądzi rosyjski afrykanista Nikołaj Szczerbakow.

Prawdopodobnie dlatego puczyści nie wpuścili do kraju połączonej delegacji ONZ, ECOWAS i Unii Afrykańskiej. Wcześniej już zamknęli granice (choć tak naprawdę nie da się tego skutecznie tego zrobić w kraju leżącym na skraju Sahary) i przestrzeń powietrzną kraju.