Think tank ocenia przy tym, że ofensywa Ukraińców na innych odcinkach, w tym na odcinku bachmuckim również jest istotna, ponieważ wiąże rosyjskie siły i uniemożliwia przerzut ich na południe. ISW zauważa przy tym, że "problematyczne" są sugestie, by Ukraińcy skupili się na jednej osi uderzenia i nie rozpraszali swoich sił. Podobne znaczenie ma ukraińska ofensywa w rejonie miejscowości Wełyka Nowosiłka (berdiański kierunek natarcia).

Rosjanie nie mają świeżych sił do obsadzenia drugiej linii obrony na południu Ukrainy?

ISW pisze też w analizie, że postępy Ukraińców w rejonie Robotyne zbliżają Ukraińców do drugiej linii rosyjskiej obrony, która ma być słabsza niż silnie zaminowana i znajdująca się pod ogniem rosyjskiej artylerii pierwszej linii. Think tank pisze przy tym, że do zachodniej części obwodu zaporoskiego nie trafiły ostatnio żadne inne nowe jednostki oprócz pododdziałów 7. Dywizji, a rosyjskie siły broniące szerokiego odcinka w zachodnim obwodzie zaporoskim powstrzymują ukraińską kontrofensywę od jej początku i nie są rotowane.

Według ISW Rosjanie nie mają odwodów w obwodzie zaporoskim, które nie byłyby zaangażowane w walkę. To z kolei oznaczałoby, że drugą linię obrony obsadzą jednostki osłabione walkami i wycofujące się z pierwszej linii.