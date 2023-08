Rosjanie dobierają się do zagranicznych spółek

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego przygotowało uchwałę (470-FZ) w związku z uchwaleniem ustawy federalnej, która reguluje stosunki korporacyjne w spółkach ważnych dla gospodarki. Teraz pozostałe resorty mają sporządzić listę takich firm - pisze Interfax, powołując się na dobrze poinformowane źródło.

Umieszczenie na tej liście umożliwia między innymi zawieszenie na drodze sądowej praw korporacyjnych w firmach uznanych za „ważne dla gospodarki”. Chodzi m.in. o prawo do głosowania na zgromadzeniach, otrzymywania dywidend oraz zbywania akcji lub udziałów w kapitale zakładowym. Nowe zasady miałyby obowiązywać przynajmniej do końca 2024 roku.

Lista jest otwarta

Zgodnie z ustawą procedury takie mogą wszcząć bezpośredni i pośredni współwłaściciele ważnych firm, jej dyrektor generalny lub członek zarządu, a także upoważnione do tego przez rząd agencje federalne. Konkretnie chodzi o ministerstwa nadzorujące obszar biznesowy lub sektor gospodarki, w którym działają takie firmy. Ponadto ministerstwa, zgodnie z ustawą 470-FZ, będą mogły samodzielnie inicjować wpisanie spółki na listę „ważnych”, ale również mogą przesyłać swoje propozycje do Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego.

Dokument nie precyzuje, czy ostateczna decyzja w sprawie zawieszenia praw korporacyjnych będzie należała do tego resortu, czy jednak do rządu. Projekt uchwały podkreśla jednocześnie, że ​​propozycje ministerstw sektorowych muszą być uzasadnione i, jeśli to konieczne, zatwierdzone przez odpowiednie agencje federalne - podało źródło Interfaxu.