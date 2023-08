Rosyjscy sponsorzy festiwalu w Warszawie. Mieli wystąpić ukraińscy artyści

Organizatorzy festiwalu poinformowali w mediach społecznościowych, że firma Monolith opłaciła częściowo reklamę wydarzenia w Warszawie i nie ma żadnego związku z festiwalem.

"Sprawdziliśmy informacje opublikowane przez Natalię Panczenko i oświadczamy, że w tej chwili kończymy wszelką współpracę z firmami (Monolith i MixMarkt) i czekamy na ich oficjalną odpowiedź" - przekazano.

Easy Busy Fest w Warszawie odwołany

W międzyczasie muzycy, którzy mieli wystąpić w Warszawie, odwołali swój udział. Zespół Okean Elzy ogłosił, że nie weźmie udziału w Easy Busy Fest.

"Pierwszym i najważniejszym warunkiem każdego wydarzenia, w którym bierzemy udział, jest brak czegokolwiek, co ma najmniejszy związek z krajem agresora - Rosją. To nie jest coś, o czym rozmawiamy ze wszystkimi organizatorami. Jest to dla nas tak podstawowe, że mamy osobną klauzulę w naszych umowach. Takie jest nasze stanowisko od 2014 roku i nie ulegnie ono zmianie" - ogłosił zespół

Później organizatorzy poinformowali, że festiwal został odwołany. "Jesteśmy w pełni solidarni z artystami i każdym z Was. Przede wszystkim chcielibyśmy przeprosić za nasz fatalny błąd, jakim było niedokładne sprawdzenie sponsorów. W żaden sposób nie zwalniamy się z odpowiedzialności za zaistniałą sytuację" - ogłosili.