Niektórzy analitycy twierdzą, że ważniejsze od pogody jest to, że główne siły szturmowe Ukrainy mogą się wyczerpać do połowy lub końca września. Miesiąc temu Ukraina przerzuciła drugą rotację wojsk, aby zastąpić pierwsze grupy, którym nie udało się przełamać rosyjskiej obrony.

Amerykańscy urzędnicy nie wierzą, że kontrofensywa jest skazana na niepowodzenie, ale przyznają, że Ukraińcy nie odnieśli sukcesu, na który liczyli oni lub ich sojusznicy, gdy rozpoczęło się natarcie.

Kilku amerykańskich urzędników stwierdziło, że spodziewają się, iż Ukraina dotrze mniej więcej do połowy drogi do Morza Azowskiego do zimy, kiedy to pogoda może wymusić kolejną przerwę w walkach. Wysoki rangą urzędnik amerykański powiedział, że byłby to "częściowy sukces". Niektórzy analitycy twierdzą, że kontrofensywa nie osiągnie nawet tego celu.

Dla Ukrainy wystarczające może okazać się dotarcia do punktu, z którego będą mogli atakować m.in. artylerią trasy komunikacyjne Rosjan.