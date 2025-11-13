Reklama
Bez tego serialu nie byłoby „1670”. Rusza „The Office PL 5” z Joanną Kulig

„The Office PL 5” to idealna propozycja dla fanów absurdalnego humoru i niepoprawności politycznej. M. in. Piotr Polak i Adam Woronowicz znów bawią, gościnnie występuje Joanna Kulig. Przygotowano 12 odcinków. Premiera 14 listopada.

Publikacja: 13.11.2025 17:33

Marcin Pempuś i Adam Woronowicz

Foto: Mat. Pras./Canal +

Jacek Cieślak

Oryginalna amerykańska wersja „The Office” to klasyk mockumentu, czyli filmu udającego dokument połączony z parodią lub satyrą. Doczekała się m.in. wersji BBC, a swoich fanów ma również polska, oparta właśnie na brytyjskiej, choć oczywiście między widzami trwają spory, co im się bardziej podoba i co jest finalnie lepsze.

„The Office PL 5”: i co teraz?

Dla porządku: amerykański oryginał liczy 9 sezonów i powstawał w latach 2005–2013. Opowiada o perypetiach pracowników biura firmy papierniczej Dunder Mifflin, którą kieruje ekscentryczny, popadający w samouwielbienie Michael Scott. Polską wersję emituje od 2021 r. Canal+. Bohaterami są pracownicy siedleckiej spółki produkującej wodę mineralną „Kropliczanka”, którą kieruje Michał Holc, grany przez Piotra Polaka z Nowego Teatru w Warszawie, a największą gwiazdą w roli Adama Wasiaka – przaśnego, konserwatywnego Polaka z tak zwanej prowincji – jest Adam Woronowicz.

Trzeba podkreślić, że cała obsada wypada znakomicie, a to bardzo zróżnicowana stawka aktorów, reprezentujących skrajnie różne typy ludzkie. A konkretnie? Widzowie zobaczą Vanessę Aleksander, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego i Milenę Lisiecką.

Zaś oglądając „The Office PL”, gdzie śmiech budzi m.in. komentowanie akcji jak w reality show z ciągłym mruganiem okiem do kamery i graniem do niej – nikt nie może mieć cienia wątpliwości, że bez tego serialu nie powstałoby „1670”. Potwierdza to również fakt unii personalnej, bo przecież w serialu reżyserowanym przez Macieja Bochniaka w gronie scenarzystów pod kierunkiem Łukasza Sychowicza, oprócz Mateusza Zimnowodzkiego i Mateusza Płochy, jest Jakub Rużyłło – scenarzysta serialu o Adamczysze i najsłynniejszym Janie Pawle w polskiej historii Polski. Teraz przyłożył rękę do piątego sezonu. Zaczyna się on m.in. od powrotu Wasiaka z wakacji w Turcji, które oglądaliśmy też w wykonaniu Adamczewskich w pierwszym odcinku drugiego sezonu „1670”. Przypadek?

Czytaj więcej

„Bugonia”, nowy film Yorgosa Lanthimosa. Na granicy prawdy i chorej wyobraźni
Film
„Bugonia”, nowy film Yorgosa Lanthimosa. Na granicy prawdy i chorej wyobraźni

„The Office PL 5” i Joanna Kulig

Nawet jeśli tak jest, w postaci Jana Pawła Adamczewskiego nietrudno zobaczyć fuzję postaci Michała Holca i Darka Wasiaka z „The Office PL”, czyli syntezę bezmyślnego samouwielbienia spod znaku „więcej szczęścia niż rozumu” oraz konserwatyzmu z zabarwieniem ksenofobii i mizoginii w satyrycznym przerysowaniu i aż trudno uwierzyć, że ktoś taki jest w biurze tolerowany. Zwłaszcza z ciągłymi wycieczkami pod adresem Gruzina Levana, które zyskują w piątym sezonie dodatkowy polityczny kontekst.

Inaczej przedstawia się sprawa z Holcem – to szef i dużego wyboru nie ma. To znaczy jest następujący: chcesz pracować, to pracuj, a jak ci się nie podoba, szukaj nowej pracy. Dlatego z dużą bezczelnością Holc proponował będzie swoim pracownikom nowe warunki zatrudnienia. Warto zobaczyć jakie.

Piotr Polak i Joanna Kulig

Foto: Mat. Pras./ Canal+

Największe emocje wzbudzać będą jednak polityczne dylematy – tu więcej nie będę spojlerował, które przybiorą formę ostrej polaryzacji z zaskakującym finałem. Niezmienne jest to, że Wasiak będzie chodził w sandałach i wielobarwnych skarpetach oraz w garniturach o fasonie, jakie kiedyś produkowano z bistoru. Może przydałaby się dla równowagi satyra na postępowca lub kogoś z lewicowej bańki?

W centrum fabuły znajdzie się też sytuacja deweloperska albo jak kto woli, związana z aktem własności budynku, w którym ma siedzibę „Kropliczanka”. To daje pożywkę dla roli deweloperki Michaliny w wykonaniu Joanny Kulig, nie bez cienia miłosnych urojeń Holca. Finał również tego wątku jest barwnie i zaskakująco prowadzony, do czego przykłada się także kwestia skłotersów.

„The Office PL 5”: i co będzie z „Kropliczanką”?

Roi się też w „piątce” od komplikacji miłosnych. Ktoś się z romansem ukrywa i zastanawia, czy może ujawnić swoje uczucia, ale są też tacy, którzy nigdy w życiu nie chcieliby stać się parą publicznie. Nie mogę zdradzić dlaczego. A może chodzi o zdradę właśnie?

Autorzy zadbali też o rozwinięcie wątków feministyczno-mizogińskich, a rywalizacja męskiej i kobiecej części załogi „Kropliczanki” może się przenieść na arenę pozabiurową.

Holc wikła się oczywiście w wiele niekonsekwencji, wpada w zastawione na innych sidła, z czego wynika mnóstwo zabawnych nieporozumień.

Akcja często koncentruje się wokół typowych dla naszego życia zagadnień – na przykład używania smartfonów, a przecież twórcy dodali do tego, co „z życia wzięte” absurdalne poczucie humoru, słowne gagi i wygibasy – bo każdy chce postawić na swoim i wystawić innych do wiatru. Główną rolę często gra mimika i gestykulacja oraz wyjątkowo szybkie tempo dialogów.

Aby grać w tym serialu z powodzeniem, trzeba mieć temperament oraz warsztat stand-upera, improwizatora i artysty commedii dell’arte jednocześnie. Wtedy efekt jest idealny.

Najważniejszą zaś wartością jest to, że bohaterów pomimo ich intelektualnych deficytów, by nie powiedzieć mocniej – głupoty, a także życiowego cwaniactwa – trudno nie lubić. Im bardziej ułomni – tym bardziej są nam bliscy, choć chcielibyśmy być mądrzejsi. Próbujmy więc, ucząc się na błędach sprzedawców „Kropliczanki”. Po to są komedie i farsy – również nowego typu, czyli mockumentalne.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Seriale Osoby Piotr Polak Canal+ Joanna Kulig 1670 Adam Woronowicz

