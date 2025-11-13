Aktualizacja: 13.11.2025 17:39 Publikacja: 13.11.2025 17:33
Marcin Pempuś i Adam Woronowicz
Foto: Mat. Pras./Canal +
Oryginalna amerykańska wersja „The Office” to klasyk mockumentu, czyli filmu udającego dokument połączony z parodią lub satyrą. Doczekała się m.in. wersji BBC, a swoich fanów ma również polska, oparta właśnie na brytyjskiej, choć oczywiście między widzami trwają spory, co im się bardziej podoba i co jest finalnie lepsze.
Dla porządku: amerykański oryginał liczy 9 sezonów i powstawał w latach 2005–2013. Opowiada o perypetiach pracowników biura firmy papierniczej Dunder Mifflin, którą kieruje ekscentryczny, popadający w samouwielbienie Michael Scott. Polską wersję emituje od 2021 r. Canal+. Bohaterami są pracownicy siedleckiej spółki produkującej wodę mineralną „Kropliczanka”, którą kieruje Michał Holc, grany przez Piotra Polaka z Nowego Teatru w Warszawie, a największą gwiazdą w roli Adama Wasiaka – przaśnego, konserwatywnego Polaka z tak zwanej prowincji – jest Adam Woronowicz.
Trzeba podkreślić, że cała obsada wypada znakomicie, a to bardzo zróżnicowana stawka aktorów, reprezentujących skrajnie różne typy ludzkie. A konkretnie? Widzowie zobaczą Vanessę Aleksander, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego i Milenę Lisiecką.
Zaś oglądając „The Office PL”, gdzie śmiech budzi m.in. komentowanie akcji jak w reality show z ciągłym mruganiem okiem do kamery i graniem do niej – nikt nie może mieć cienia wątpliwości, że bez tego serialu nie powstałoby „1670”. Potwierdza to również fakt unii personalnej, bo przecież w serialu reżyserowanym przez Macieja Bochniaka w gronie scenarzystów pod kierunkiem Łukasza Sychowicza, oprócz Mateusza Zimnowodzkiego i Mateusza Płochy, jest Jakub Rużyłło – scenarzysta serialu o Adamczysze i najsłynniejszym Janie Pawle w polskiej historii Polski. Teraz przyłożył rękę do piątego sezonu. Zaczyna się on m.in. od powrotu Wasiaka z wakacji w Turcji, które oglądaliśmy też w wykonaniu Adamczewskich w pierwszym odcinku drugiego sezonu „1670”. Przypadek?
Czytaj więcej
„Bugonia” Yorgosa Lanthimosa to opowieść o ludziach żyjących w świecie, w którym propaganda ciągl...
Nawet jeśli tak jest, w postaci Jana Pawła Adamczewskiego nietrudno zobaczyć fuzję postaci Michała Holca i Darka Wasiaka z „The Office PL”, czyli syntezę bezmyślnego samouwielbienia spod znaku „więcej szczęścia niż rozumu” oraz konserwatyzmu z zabarwieniem ksenofobii i mizoginii w satyrycznym przerysowaniu i aż trudno uwierzyć, że ktoś taki jest w biurze tolerowany. Zwłaszcza z ciągłymi wycieczkami pod adresem Gruzina Levana, które zyskują w piątym sezonie dodatkowy polityczny kontekst.
Inaczej przedstawia się sprawa z Holcem – to szef i dużego wyboru nie ma. To znaczy jest następujący: chcesz pracować, to pracuj, a jak ci się nie podoba, szukaj nowej pracy. Dlatego z dużą bezczelnością Holc proponował będzie swoim pracownikom nowe warunki zatrudnienia. Warto zobaczyć jakie.
Piotr Polak i Joanna Kulig
Foto: Mat. Pras./ Canal+
Największe emocje wzbudzać będą jednak polityczne dylematy – tu więcej nie będę spojlerował, które przybiorą formę ostrej polaryzacji z zaskakującym finałem. Niezmienne jest to, że Wasiak będzie chodził w sandałach i wielobarwnych skarpetach oraz w garniturach o fasonie, jakie kiedyś produkowano z bistoru. Może przydałaby się dla równowagi satyra na postępowca lub kogoś z lewicowej bańki?
W centrum fabuły znajdzie się też sytuacja deweloperska albo jak kto woli, związana z aktem własności budynku, w którym ma siedzibę „Kropliczanka”. To daje pożywkę dla roli deweloperki Michaliny w wykonaniu Joanny Kulig, nie bez cienia miłosnych urojeń Holca. Finał również tego wątku jest barwnie i zaskakująco prowadzony, do czego przykłada się także kwestia skłotersów.
Roi się też w „piątce” od komplikacji miłosnych. Ktoś się z romansem ukrywa i zastanawia, czy może ujawnić swoje uczucia, ale są też tacy, którzy nigdy w życiu nie chcieliby stać się parą publicznie. Nie mogę zdradzić dlaczego. A może chodzi o zdradę właśnie?
Autorzy zadbali też o rozwinięcie wątków feministyczno-mizogińskich, a rywalizacja męskiej i kobiecej części załogi „Kropliczanki” może się przenieść na arenę pozabiurową.
Holc wikła się oczywiście w wiele niekonsekwencji, wpada w zastawione na innych sidła, z czego wynika mnóstwo zabawnych nieporozumień.
Akcja często koncentruje się wokół typowych dla naszego życia zagadnień – na przykład używania smartfonów, a przecież twórcy dodali do tego, co „z życia wzięte” absurdalne poczucie humoru, słowne gagi i wygibasy – bo każdy chce postawić na swoim i wystawić innych do wiatru. Główną rolę często gra mimika i gestykulacja oraz wyjątkowo szybkie tempo dialogów.
Aby grać w tym serialu z powodzeniem, trzeba mieć temperament oraz warsztat stand-upera, improwizatora i artysty commedii dell’arte jednocześnie. Wtedy efekt jest idealny.
Najważniejszą zaś wartością jest to, że bohaterów pomimo ich intelektualnych deficytów, by nie powiedzieć mocniej – głupoty, a także życiowego cwaniactwa – trudno nie lubić. Im bardziej ułomni – tym bardziej są nam bliscy, choć chcielibyśmy być mądrzejsi. Próbujmy więc, ucząc się na błędach sprzedawców „Kropliczanki”. Po to są komedie i farsy – również nowego typu, czyli mockumentalne.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Oryginalna amerykańska wersja „The Office” to klasyk mockumentu, czyli filmu udającego dokument połączony z parodią lub satyrą. Doczekała się m.in. wersji BBC, a swoich fanów ma również polska, oparta właśnie na brytyjskiej, choć oczywiście między widzami trwają spory, co im się bardziej podoba i co jest finalnie lepsze.
„Bugonia” Yorgosa Lanthimosa to opowieść o ludziach żyjących w świecie, w którym propaganda ciągle podkreśla zag...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament współczesnego podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
– Dopóki nie zetkniemy się z przemocą domową bezpośrednio, to mamy świadomość, że jest ona problemem trudnym i p...
„Dom dobry” Wojciecha Smarzowskiego to wstrząsający film o przemocy domowej. Znakomicie grają Agata Turkot, Agat...
W skład międzynarodowego jury wchodzą m.in. Barry „Baz” Idoine – operator „The Mandalorian”, Frank Spotnitz – pr...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Diane Ladd, trzykrotnie nominowana do Oscara aktorka Lyncha, Scorsese, Marthy Coolidge, Polańskiego miała 89 lat.
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas