Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Zuzanna Dąbrowska: Czy prezydent Karol Nawrocki chce wyprowadzić ukraiński sztandar?

Kiedy na polskich ulicach celebrowano święto Niepodległości, ukraińscy żołnierze bronili Pokrowska i Myrnohradu. Cały Donbas lada chwila może się stać łupem Władimira Putina. Ale polski prezydent Karol Nawrocki nie widzi potrzeby wsparcia walczącego sąsiada, nawet na płaszczyźnie dyplomatycznej.

Publikacja: 13.11.2025 04:19

Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski

Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski

Foto: REUTERS

Zuzanna Dąbrowska

– Rosja gromadzi siły i prowadzi ofensywę wokół Pokrowska, by następnie przeprowadzić „ostateczny manewr”, a następnie zdobyć cały Donbas – ocenił Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Ołeksandr Syrski w rozmowie z New York Post. Ukraińcy są okrążeni, a Rosjanie już pokazują rejon Pokrowska na swoich mapach jako teren, który kontrolują. Nie ustają ataki dronowe na całym terytorium Ukrainy, giną cywile. Wojna trwa.

Czytaj więcej

Wołodymyr Zełenski
Konflikty zbrojne
Wołodymyr Zełenski ostrzega Europę: Władimir Putin może was zaatakować już teraz

Karol Nawrocki wypowiada się nonszalancko o spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim

Ale Karol Nawrocki pytany w dzień naszego narodowego święta o to, czy dojdzie do jego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, odpowiedział nonszalancko, że dojdzie do niego „wcześniej czy później”. Jak podkreślił, zależy to od „ustalenia spraw, które są dla Polaków bardzo ważne i rozpoczęcia procesu ekshumacji na Wołyniu”. Mimo że prace ekshumacyjne trwają, a ukraińskie ministerstwo zapewnia o zgodach na kolejne prace, a 14 listopada w Mościskach na zachodzie Ukrainy odbędą się pochówki szczątków żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. w obronie Lwowa – prezydent Nawrocki nie wybiera się z wizytą do toczącego dramatyczną walkę najbliższego sąsiada i mówi o „urealnieniu stosunków z Ukrainą”. A jego minister i szef Biura Międzynarodowego Marcin Przydacz parę dni temu oświadczył w TVN24, że – Jeśli pan prezydent Zełenski chce zobaczyć Karola Nawrockiego, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wsiadł w pociąg i przyjechał do Warszawy na spotkanie.

Sytuacja w rejonie Pokrowska (stan na 4 listopada)

Sytuacja w rejonie Pokrowska (stan na 4 listopada)

Foto: PAP

Radykalna prawica przeciwko Ukrainie. Tak jest wszędzie na świecie. Karol Nawrocki wpisuje się w ten proces

Wszędzie tam, gdzie do władzy dochodzi radykalna prawica, Ukraina traci poparcie. Węgry, Słowacja i przede wszystkim Stany Zjednoczone. To efekt ofensywy informacyjnej i dyplomatycznej Kremla. W zeszłym tygodniu nowy przewodniczący Izby Poselskiej czeskiego parlamentu, lider radykalnie prawicowego ruchu Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD), Tomio Okamura, nakazał zdjęcie ukraińskiej flagi z fasady budynku Izby, która wisiała tam od początku rosyjskiej agresji.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Karol Nawrocki z wizytą w Kijowie? „Jeśli Zełenski chce, może przyjechać do Warszawy”

Polski Prezydent wpisuje się w ten proces zdecydowanie i świadomie. W marzeniu o budowaniu prawicowej większości konstytucyjnej i referendum, które ma zmienić ustrój polityczny, bez wahania poświęca relacje z Ukrainą. Od początku twierdzi przecież, że nie ma miejsca dla niej w NATO i UE. Woli, by 535 kilometrów polsko-ukraińskiej granicy zamieniło się w 535 kilometrów granicy z Rosją?

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Prezydent Rzeczypospolitej Konflikty Zbrojne Miejsca Regiony Europa Ukraina Osoby Karol Nawrocki

– Rosja gromadzi siły i prowadzi ofensywę wokół Pokrowska, by następnie przeprowadzić „ostateczny manewr”, a następnie zdobyć cały Donbas – ocenił Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Ołeksandr Syrski w rozmowie z New York Post. Ukraińcy są okrążeni, a Rosjanie już pokazują rejon Pokrowska na swoich mapach jako teren, który kontrolują. Nie ustają ataki dronowe na całym terytorium Ukrainy, giną cywile. Wojna trwa.

Karol Nawrocki wypowiada się nonszalancko o spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim

Pozostało jeszcze 83% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Najgorsza jesień Jarosława Kaczyńskiego
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Prezydent RP Karol Nawrocki (3P) oraz odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski aktor
Komentarze
Rusłan Szoszyn: Prezydent podniósł na duchu Polaków na Białorusi
Karol Nawrocki
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Mojsza jedność, czyli jak Karol Nawrocki przypomniał, co nas dzieli
Marsz Niepodległości: Ja Polak, ja łachmyta
Komentarze
Marsz Niepodległości: Ja Polak, ja łachmyta
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Marsz Niepodległości w Warszawie w 2021 roku
Komentarze
Bogusław Chrabota: O mądry patriotyzm
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Materiał Promocyjny
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama