– Rosja gromadzi siły i prowadzi ofensywę wokół Pokrowska, by następnie przeprowadzić „ostateczny manewr”, a następnie zdobyć cały Donbas – ocenił Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Ołeksandr Syrski w rozmowie z New York Post. Ukraińcy są okrążeni, a Rosjanie już pokazują rejon Pokrowska na swoich mapach jako teren, który kontrolują. Nie ustają ataki dronowe na całym terytorium Ukrainy, giną cywile. Wojna trwa.

Karol Nawrocki wypowiada się nonszalancko o spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim

Ale Karol Nawrocki pytany w dzień naszego narodowego święta o to, czy dojdzie do jego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, odpowiedział nonszalancko, że dojdzie do niego „wcześniej czy później”. Jak podkreślił, zależy to od „ustalenia spraw, które są dla Polaków bardzo ważne i rozpoczęcia procesu ekshumacji na Wołyniu”. Mimo że prace ekshumacyjne trwają, a ukraińskie ministerstwo zapewnia o zgodach na kolejne prace, a 14 listopada w Mościskach na zachodzie Ukrainy odbędą się pochówki szczątków żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. w obronie Lwowa – prezydent Nawrocki nie wybiera się z wizytą do toczącego dramatyczną walkę najbliższego sąsiada i mówi o „urealnieniu stosunków z Ukrainą”. A jego minister i szef Biura Międzynarodowego Marcin Przydacz parę dni temu oświadczył w TVN24, że – Jeśli pan prezydent Zełenski chce zobaczyć Karola Nawrockiego, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wsiadł w pociąg i przyjechał do Warszawy na spotkanie.

Sytuacja w rejonie Pokrowska (stan na 4 listopada) Foto: PAP

Radykalna prawica przeciwko Ukrainie. Tak jest wszędzie na świecie. Karol Nawrocki wpisuje się w ten proces

Wszędzie tam, gdzie do władzy dochodzi radykalna prawica, Ukraina traci poparcie. Węgry, Słowacja i przede wszystkim Stany Zjednoczone. To efekt ofensywy informacyjnej i dyplomatycznej Kremla. W zeszłym tygodniu nowy przewodniczący Izby Poselskiej czeskiego parlamentu, lider radykalnie prawicowego ruchu Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD), Tomio Okamura, nakazał zdjęcie ukraińskiej flagi z fasady budynku Izby, która wisiała tam od początku rosyjskiej agresji.