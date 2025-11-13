Aktualizacja: 13.11.2025 05:04 Publikacja: 13.11.2025 04:19
Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski
Foto: REUTERS
– Rosja gromadzi siły i prowadzi ofensywę wokół Pokrowska, by następnie przeprowadzić „ostateczny manewr”, a następnie zdobyć cały Donbas – ocenił Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Ołeksandr Syrski w rozmowie z New York Post. Ukraińcy są okrążeni, a Rosjanie już pokazują rejon Pokrowska na swoich mapach jako teren, który kontrolują. Nie ustają ataki dronowe na całym terytorium Ukrainy, giną cywile. Wojna trwa.
Czytaj więcej
Rosja prowadzi wojnę hybrydową przeciw Europie i testuje czerwone linie NATO – mówił prezydent Uk...
Ale Karol Nawrocki pytany w dzień naszego narodowego święta o to, czy dojdzie do jego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, odpowiedział nonszalancko, że dojdzie do niego „wcześniej czy później”. Jak podkreślił, zależy to od „ustalenia spraw, które są dla Polaków bardzo ważne i rozpoczęcia procesu ekshumacji na Wołyniu”. Mimo że prace ekshumacyjne trwają, a ukraińskie ministerstwo zapewnia o zgodach na kolejne prace, a 14 listopada w Mościskach na zachodzie Ukrainy odbędą się pochówki szczątków żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. w obronie Lwowa – prezydent Nawrocki nie wybiera się z wizytą do toczącego dramatyczną walkę najbliższego sąsiada i mówi o „urealnieniu stosunków z Ukrainą”. A jego minister i szef Biura Międzynarodowego Marcin Przydacz parę dni temu oświadczył w TVN24, że – Jeśli pan prezydent Zełenski chce zobaczyć Karola Nawrockiego, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wsiadł w pociąg i przyjechał do Warszawy na spotkanie.
Sytuacja w rejonie Pokrowska (stan na 4 listopada)
Foto: PAP
Wszędzie tam, gdzie do władzy dochodzi radykalna prawica, Ukraina traci poparcie. Węgry, Słowacja i przede wszystkim Stany Zjednoczone. To efekt ofensywy informacyjnej i dyplomatycznej Kremla. W zeszłym tygodniu nowy przewodniczący Izby Poselskiej czeskiego parlamentu, lider radykalnie prawicowego ruchu Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD), Tomio Okamura, nakazał zdjęcie ukraińskiej flagi z fasady budynku Izby, która wisiała tam od początku rosyjskiej agresji.
Czytaj więcej
Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz w rozmowie z TVN24 za...
Polski Prezydent wpisuje się w ten proces zdecydowanie i świadomie. W marzeniu o budowaniu prawicowej większości konstytucyjnej i referendum, które ma zmienić ustrój polityczny, bez wahania poświęca relacje z Ukrainą. Od początku twierdzi przecież, że nie ma miejsca dla niej w NATO i UE. Woli, by 535 kilometrów polsko-ukraińskiej granicy zamieniło się w 535 kilometrów granicy z Rosją?
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Rosja gromadzi siły i prowadzi ofensywę wokół Pokrowska, by następnie przeprowadzić „ostateczny manewr”, a następnie zdobyć cały Donbas – ocenił Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Ołeksandr Syrski w rozmowie z New York Post. Ukraińcy są okrążeni, a Rosjanie już pokazują rejon Pokrowska na swoich mapach jako teren, który kontrolują. Nie ustają ataki dronowe na całym terytorium Ukrainy, giną cywile. Wojna trwa.
Udział Jarosława Kaczyńskiego w Marszu Niepodległości wywołał falę krytyki, pogardy i sarkazmu. Wizerunkowym pro...
Program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Order Orła Białego dla Andrzeja Poczobuta jest sygnałem dla wszystkich Polaków na Białorusi, że Polska o nich pa...
Wierzę głęboko, że tych rzeczy, które nas łączą, będzie więcej niż tych, które nas dzielą - mówił z okazji Narod...
Uczestnicząc w Marszu Niepodległości jesteśmy postrzegani zupełnie inaczej, niż wtedy, gdy kibicujemy, oglądamy...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Jest patriotyzm dzieckiem swoich czasów. Inaczej zakwita, gdy wieją chłodne wiatry, inaczej w cieplarnianym klim...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas