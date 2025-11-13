Nie katastrofa demograficzna, a wyzwanie

– Nie mówmy o katastrofie demograficznej, nie stawiajmy pochopnych diagnoz – apeluje prof. Irena Kotowska, demografka, ekonometrystka i członkini RRL, zwracając uwagę, że wyzwania demograficzne, w tym spadek wielkości populacji, zmiana struktury wieku, są nieuniknione. Trzeba więc na nie reagować, a kluczowe są tu sektory zdrowia i edukacji, które wpływają na jakość życia obecnych mieszkańców Polski. Bez poprawy tej jakości, w tym jakości opieki medycznej i usług edukacyjno-opiekuńczych będzie trudno pokonać obecny kryzys dzietności.

Łatwiej będziemy mogli sobie poradzić z niedoborami podaży pracy, które w średnim i dłuższym okresie mogą zostać częściowo złagodzone przez szybko zachodzące zmiany technologiczne. Krótkoterminowo może tu pomóc napływ migrantów zarobkowych, a także wzrost aktywności zawodowej Polaków.

- Potrzebna jest przede wszystkim większa elastyczność, w tym elastyczne formy zatrudnienia, by zlikwidować bariery, które wielu osobom ograniczają aktywność zawodową – mówiła „Rzeczpospolitej” Katarzyna Saczuk, ekspertka SGH oraz UW, sekretarz Rządowej Rady Ludnościowej, a także współautorka rozdziału o konsekwencjach zmian demograficznych na rynku pracy.

Aktywność zawodowa osób 55+

Katarzyna Saczuk zwracała uwagę, że w Polsce są spore rezerwy zasobów pracy w grupie osób biernych zawodowo; wśród kobiet w wieku reprodukcyjnym (w tym matek małych dzieci), młodych ludzi (poniżej 25 lat), a przede wszystkim w grupie 55+. Aktywność zawodową osób 55+, szczególnie kobiet, ograniczają nie tylko obowiązki opiekuńcze (coraz częściej jest to opieka nie nad wnukami, a nad seniorami w rodzinie), lecz także niewielki wybór ofert pracy na część etatu i/lub z elastycznymi godzinami oraz niesprzyjające starszym pracownikom warunki pracy.

Jak zaznacza Katarzyna Saczuk, zwiększenie aktywności zawodowej osób 55+, w tym tych w wieku emerytalnym, to nie tylko szansa na złagodzenie narastającego deficytu pracowników, ale też na dodatkowe dochody na emeryturze.

Zdaniem ekspertki SGH, jesteśmy w ciekawym momencie na rynku pracy, gdzie z jednej strony mamy malejące i starzejące się zasoby pracy, a z drugiej – szybkie zmiany technologiczne, które mogą ograniczyć negatywne skutki zmian demograficznych.