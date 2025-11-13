12 min. 9 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy ujawniło informacje dotyczące śledztwa ws. korupcji w sektorze energetycznym. W proceder mogli być zamieszani wysocy urzędnicy państwowi, w tym zawieszony minister sprawiedliwości, były minister energii Herman Hałuszczenko i sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rustem Umerow. Podejrzany jest również Timur Mindycz – współzałożyciel wytwórni Kwartał 95 i bliski przyjaciel prezydenta Zełenskiego. Skandal może zachwiać zaufaniem Zachodu i utrudnić dalsze wsparcie dla Ukrainy.
Doradcy prezydenta Karola Nawrockiego przedstawili plan redukcji kosztów energii nawet o jedną trzecią. Projekt zakłada m.in. obniżenie opłat dystrybucyjnych i podatku VAT. Minister energii Miłosz Motyka ostrzega jednak, że takie rozwiązania pogłębią deficyt i opóźnią transformację energetyczną. Z kolei ekolodzy wskazują, że niższe ceny mogą sprzyjać czystym źródłom ciepła i walce ze smogiem.
Podczas spotkania z królem Filipem VI prezydent Chin Xi Jinping zaproponował Hiszpanii strategiczne partnerstwo gospodarcze obejmujące wspólne inwestycje w Ameryce Łacińskiej i Afryce. Współpraca ma wzmocnić obecność Chin w Europie i poprawić relacje Pekinu z Brukselą.
Maklerzy coraz uważniej przyglądają się planom WB Electronics, spółki z sektora zbrojeniowego, która analizuje możliwość wejścia na warszawską giełdę. Firma prowadzi rozmowy z kancelariami prawnymi i doradcami inwestycyjnymi, by ocenić potencjalny przebieg oferty publicznej. Choć decyzja w sprawie IPO jeszcze nie zapadła, zainteresowanie wśród inwestorów jest duże. Ewentualny debiut mógłby nastąpić nie wcześniej niż w drugiej połowie 2026 r..
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
