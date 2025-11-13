12 min. 9 sek.

Afera korupcyjna na Ukrainie, tania energia, Pekin puszcza oko do Madrytu

Korupcyjny skandal w Kijowie wstrząsa ukraińskim rządem, prezydent proponuje obniżkę cen energii o 30 proc., a na warszawskim parkiecie rośnie zainteresowanie IPO WB Electronics. Pekin proponuje Madrytowi zacieśnienie współpracy w ramach nowego partnerstwa strategicznego.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Afera korupcyjna na Ukrainie uderza w elity władzy

Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy ujawniło informacje dotyczące śledztwa ws. korupcji w sektorze energetycznym. W proceder mogli być zamieszani wysocy urzędnicy państwowi, w tym zawieszony minister sprawiedliwości, były minister energii Herman Hałuszczenko i sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rustem Umerow. Podejrzany jest również Timur Mindycz – współzałożyciel wytwórni Kwartał 95 i bliski przyjaciel prezydenta Zełenskiego. Skandal może zachwiać zaufaniem Zachodu i utrudnić dalsze wsparcie dla Ukrainy.

Prezydent proponuje obniżkę cen energii o 30 proc.

Doradcy prezydenta Karola Nawrockiego przedstawili plan redukcji kosztów energii nawet o jedną trzecią. Projekt zakłada m.in. obniżenie opłat dystrybucyjnych i podatku VAT. Minister energii Miłosz Motyka ostrzega jednak, że takie rozwiązania pogłębią deficyt i opóźnią transformację energetyczną. Z kolei ekolodzy wskazują, że niższe ceny mogą sprzyjać czystym źródłom ciepła i walce ze smogiem.