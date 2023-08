Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 545 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy Rosjanie strącili drony nad obwodami moskiewskim i briańskim.

Deklarację w tej kwestii w przededniu III Szczytu Platformy Krymskiej wygłosił Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Jego słowa cytuje ukraińska agencja Ukrinform.

- Krym jest częścią naszego terytorium i musimy go wyzwolić. Co więcej, wyzwolimy go. Najprawdopodobniej stanie się to za pomocą środków militarnych - jeśli państwo agresor do tego czasu nie zda sobie sprawy, że musi opuścić nasze terytorium - powiedział Daniłow.

Odzyskanie przez Ukrainę Krymu. Daniłow: Nie mamy wyjścia

- Nie mamy innego wyjścia. Każdy inny przypadek dotyczący Krymu oznacza zachowanie (obecnej - red.) sytuacji, przekazanie wojny naszym potomkom, dzieciom, wnukom - dodał.