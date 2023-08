"New Yorker": Elon Musk rozmawiał z Putinem. Chciał odciąć Ukrainę od Starlinka

Musk miał mówić przedstawicielom Pentagonu w czasie negocjacji w sprawie Ukrainy i Starlinka, że osobiście rozmawiał z Władimirem Putinem.



Terminale systemu Starlink, przekazane przez SpaceX Muska, a także przez amerykańską administrację i prywatnych darczyńców Ukrainie, są wykorzystywane m.in. przez ukraińską armię. Satelity, których operatorem jest SpaceX, mają być wykorzystywane do koordynowania uderzeń dronów i artylerii, a także do transmisji w czasie rzeczywistym obrazu z pola walki, co służy zbieraniu informacji wywiadowczych.

Elon Musk do przedstawiciela Pentagonu: Odbyłem świetną rozmowę z Putinem

Musk miał mówić, że obserwuje „cały przebieg wojny” poprzez mapę aktywności Starlink. Miliarder miał powiedzieć Kahlowi, że najnowsze informacje jakie uzyskał sprawiły, że zaczął się zastanawiać czy dostarczany przez niego Ukrainie dostęp do internetu satelitarnego jest wykorzystywany do celów pokojowych, czy do prowadzenia wojny.

Elon Musk wielokrotnie wyrażał obawy czy system Starlink nie jest wykorzystywany przez Ukrainę do celów ofensywnych

- Powiedział mi to trzy minuty przed tym, gdy stwierdził "odbyłem świetną rozmowę z Putinem" - dodał Kahl.



Musk wielokrotnie wyrażał obawy czy system Starlink nie jest wykorzystywany przez Ukrainę do celów ofensywnych. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że zmusił Ukrainę do porzucenia uderzenia z użyciem dronów morskich na Morzu Czarnym odmawiając dostępu do sieci Starlink nad okupowanym Krymem.