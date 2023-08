- Rzeczywiście ten proces się dzieje, my to obserwujemy. To w oczywisty sposób zmienia architekturę bezpieczeństwa w naszej części Europy, to zmienia architekturę bezpieczeństwa w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, ale zarazem wschodniej flanki NATO, więc w istocie zmienia to też sytuację całego Sojuszu - powiedział.

Łukaszenko tłumaczy posiadanie broni jądrowej zagrożeniem ze strony Polski

Zarówno prezydent Rosji Władimir Putin, jak i Aleksander Łukaszenko mówili w zeszłym miesiącu, że Moskwa wysłała już część swojej taktycznej broni jądrowej na Białoruś po ogłoszeniu planu w marcu. USA i NATO nie potwierdziły tego ruchu.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg potępił retorykę Moskwy jako "niebezpieczną i lekkomyślną", ale powiedział w lipcu, że sojusz nie zauważył żadnych zmian w rosyjskiej postawie nuklearnej.

Taktyczna broń jądrowa jest przeznaczona do użycia na polu bitwy i ma niewielki zasięg i niską wydajność w porównaniu ze znacznie potężniejszymi głowicami nuklearnymi montowanymi w pociskach dalekiego zasięgu. Rosja oświadczyła, że utrzyma kontrolę nad tymi, które wysyła na Białoruś.

Łukaszenko twierdzi, że posiadanie rosyjskiej broni nuklearnej w jego kraju ma na celu odstraszenie agresji ze strony Polski będącej członkiem NATO, mimo że Warszawa nie wystosowała takich gróźb.