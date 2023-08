Brytyjski wywiad ocenia, że jeśli informacje na temat ataku są prawdziwe, to stanowią kolejny dowód, iż niektóre ataki przeprowadzane na cele wojskowe w Rosji są dokonywane z terytorium Federacji Rosyjskiej. W aktualizacji wywiadowczej czytamy, że jest mało prawdopodobne, by dron o napędzie wirnikowym był w stanie dolecieć do bazy Sołcy-2 spoza terenów Rosji.

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii podkreśla, że Rosja często używała bombowców Tu-22M do wystrzeliwania przeciw Ukrainie lotniczych kierowanych pocisków manewrujących Ch-22 (Burza). "Na początku wojny (Rosjanie - red.) przeprowadzali też intensywne bombardowanie Mariupola bombami niekierowanymi" - czytamy.

Według brytyjskiego wywiadu, sobotnia operacja to co najmniej trzeci udany atak na lotnisko lotnictwa dalekiego zasięgu, który "ponownie stawia pod znakiem zapytania możliwości Rosji w zakresie obrony strategicznych obiektów znajdujących się w głębi kraju".