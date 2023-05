04:32 Zełenski: Zestrzeliliśmy 18 na 18 rakiet

W wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, mówiąc o ataku rakietowym na Kijów, do którego doszło w nocy z 15 na 16 maja podkreślił, że ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 18 z 18 rakiet. - Dlatego stale pracujemy nad zapewnieniem nam większych możliwości, większej liczby zestawów Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS. Jeszcze i jeszcze. Dziękuję wszystkim partnerom na świecie, którzy pomogli naszemu krajowi dostarczając odpowiednich zestawów obrony przeciwlotniczej - mówił ukraiński prezydent.



04:26 Władze Ukrainy wyciągną odpowiedzialność wobec Ukraińców publikujących nagrania prezentujące aktywność obrony przeciwlotniczej

Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Ukrainy wyraził przekonanie, że obywatele Ukrainy, którzy filmują i umieszczają w sieci nagrania ilustrujące aktywność ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, poniosą za to odpowiedzialność. Daniłow mówił o tym na antenie ukraińskiej telewizji, pytany o to czy Ukraina powinna zareagować na rosyjskie doniesienia na temat rzekomego trafienia zestawu obrony przeciwlotniczej Patriot w czasie ataku rakietowego na Kijów w nocy z 15 na 16 maja. - Jedyna rzecz, jaką mogę powiedzieć, to to, że mamy do czynienia z niezbyt przyjemną sytuacją, w której nasi obywatele, nie rozumiejąc powagi sytuacji, umieszczają nagrania (w internecie). To nieakceptowalne. Jestem więcej niż pewien, że poniosą za to odpowiedzialność - ci którzy to robią - powiedział Daniłow.



04:22 Na Białorusi rozpoczęła się Międzynarodowa Wystawa Sprzętu i Uzbrojenia Wojskowego MILEX-2023

Na wystawie 17 firm z Rosji ma zaprezentować ok. 700 typów broni i sprzętu wojskowego - m.in. dron-kamikadze KUB-E, samolot transportowy Ił-76MD-90A, myśliwiec wielozadaniowy Su-25, śmigłowiec transportowy Mi-17V-5 oraz śmigłowiec Mi-35M, zestawy przeciwlotnicze Tor-M2KM i Pancyr-S1, czołg T-90MS i transporter opancerzony BTR-82A.



04:19 Komisja Izby Reprezentantów przyjęła rezolucję ws. uwolnienia przez Rosję Paula Whelana i Evana Gershkovicha

Komisja ds. zagranicznych Izby Reprezentantów przyjęła jednogłośnie rezolucję, w której domaga się uwolnienia przez Rosję byłego żołnierza piechoty morskiej USA, Paula Whelana (skazanego w Rosji na wieloletnie więzienie za szpiegostwo) i dziennikarza "The Wall Street Journal" Evana Gershkovicha (aresztowanego pod zarzutem szpiegostwa). Rezolucja będzie teraz poddana głosowaniu na forum plenarnym Izby Reprezentantów.



