Potwierdzeniem, że ofiarą ostrzału jest Maimer, była publikacja nagrania w serwisie Telegram, na kanale związanym z Grupą Wagnera, walczącą w Bachmucie, na którym Jewgienij Prigożyn, twórca grupy, pokazuje zwłoki obywatela USA.

Prokremlowski bloger, Aleksandr Simonow, prezentując nagranie oświadczył, że pochodzi ono z Bachmutu, gdzie Rosjanie nacierają na zachodnie dzielnice.



Na nagraniu widać jak Prigożyn przeszukuje ciało i znajduje przy nim dokumenty świadczące o tym, że zabity jest Amerykaninem.

- Więc przekażemy go USA, włożymy go do trumny, przykryjemy amerykańską flagą z szacunkiem, ponieważ nie umarł w łóżku, jako dziadek, ale zginął na wojnie, prawdopodobnie wartościową (śmiercią), czyż nie? - pytał na nagraniu Prigożyn.