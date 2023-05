Pierwsze 100 tysięcy żołnierzy Rosjanie mieli stracić na Ukrainie do 22 grudnia 2022 roku - a więc w ciągu 301 dni. Kolejne 100 tysięcy żołnierzy stracili w ciągu 145 dni. Zimą Rosjanie prowadzili ofensywę na wschodniej Ukrainie, której celem miało być m.in. zajęcie Bachmutu. Walki o to miasto trwają od 10 miesięcy i jest to najbardziej krwawa bitwa piechoty w Europie od zakończenia II wojny światowej.



Rosja nie podaje oficjalnych informacji na temat swoich strat na Ukrainie.

W czasie wojny w Afganistanie, trwającej w latach 1979-1989 ZSRR (jego sukcesorem jest Rosja) straciła ok. 14,5 tys. żołnierzy.



Ani Rosja, ani Ukraina nie podają informacji na temat liczby strat ukraińskiej armii.