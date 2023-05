Biden wyciąga rękę do Putina. Moskwa wróci do układu New Start?

Czy podobnie jest z Rosją – nie wiadomo. Putin w lutym tego roku ogłosił, że Moskwa wycofuje się z New Start. Jednak już od 2020 roku Rosjanie nie zgadzali się na inspekcję swojego arsenału przez Amerykanów.

– Stany Zjednoczone apelują do Rosji o przestrzeganie swoich zobowiązań poprzez powrót do porozumienia New Start i środków zapewniających stabilizację, przejrzystość i kontrolę, które są zawarte w tej umowie – można przeczytać w oświadczeniu amerykańskich władz. Jednocześnie sekretarz obrony Lloyd Austin wezwał rosyjskie ministerstwo obrony do ujawnienia szczegółowych danych o strategicznym arsenale jądrowym, jak to zrobiły amerykańskie władze.

W ostatnich miesiącach Władimir Putin kilkakrotnie groził użyciem broni jądrowej, ale taktycznej. To skłoniło Pentagon do ostrożności w przekazywaniu Ukrainie broni, szczególnie pocisków dalekiego zasięgu i myśliwców F-16. Mimo wszystko nie spowodowało, że Waszyngton wystąpił do Kremla o ujawnienie arsenału i dyslokacji tego typu broni. Nie stało się też tak z rosyjskimi pociskami atomowymi średniego zasięgu.

Inicjatywa Lloyda Austina wywołuje więc pewne zaniepokojenie w europejskich stolicach. Przywołuje na myśl tradycyjną obawę o „oddzielenie” (decoupling) przez amerykańskich planistów bezpieczeństwa Europy i Ameryki: gdy idzie o to ostatnie, Biden jest najwyraźniej skłonny pójść na dużo większe ustępstwa wobec Putina. Na to zresztą zdaniem ekspertów liczył rosyjski prezydent, grożąc wycofaniem się z porozumienia New Start i zawieszając międzynarodowe inspekcje. W ich ocenie Kreml chce, aby ta sprawa – formalnie lub nie – była częścią ostatecznego porozumienia o zawieszeniu broni i warunkach pokojowych między Kijowem i Moskwą.