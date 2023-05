USA w lipcu skończą się pieniądze na pomoc dla Ukrainy

Rosyjskie linie lotnicze wciąż mają dostęp do zachodnich części zamiennych do zawłaszczonych bezprawnie samolotów. W minionym roku części Boeinga, Airbusa i innych maszyn o wartości 14,4 mln dol. zostały wysłane do Rosji pomimo sankcji. To jednak kropla w morzu potrzeb rosyjskich linii.