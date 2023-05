Szefowie MSZ Rosji i Białorusi wzywają Ukrainę do odrzucenia nazizmu

Siergiej Ławrow, szef MSZ Rosji i Siarhiej Alejnik, szef MSZ Białorusi, wezwali Ukrainę do powrotu do statusu neutralnego państwa pozostającego poza blokami wojskowymi oraz do przyjęcia zasady niepodzielności bezpieczeństwa w świecie i wzięcia pod uwagę fundamentalnych interesów Białorusi i Rosji.