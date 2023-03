04:27 Zełenski: Wszyscy rosyjscy mordercy muszą zostać ukarani

Wszyscy rosyjscy mordercy, każdy organizator tej agresji, każdy, kto w jakikolwiek sposób podtrzymuje wojnę przeciw naszemu państwu i terror przeciwko naszemu społeczeństwu, musi zostać ukarany. I nie jest to tylko marzenie o sprawiedliwości. To praca, która już trwa. To porozumienia, które są już osiągane. To instytucje, które już pracują i będą pracować jeszcze ciężej, by przywrócić sprawiedliwość i ukarać odpowiedzialnych za agresję - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:24 W nocy w obwodzie zaporoskim ogłoszono alarm powietrzny

O alarmie informował na swoim kanale w serwisie Telegram sekretarz rady miejskiej Zaporoża, Anatolij Kurtiew. Po niespełna godzinie alarm został odwołany.



04:20 W nocy z niedzieli na poniedziałek nad Kijowem wykryto obiekt powietrzny

Kijowska administracja wojskowa informowała o aktywności obrony powietrznej w rejonie ukraińskiej stolicy.



