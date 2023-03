Jurij Ignat, rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy, ocenił, że ​​Rosja będzie się starała wszelkimi możliwymi sposobami zdobyć jak najwięcej broni do prowadzenia wojny z Ukrainą.

Foto: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine