Władimir Putin: Rosja sprzeciwia się broni masowego rażenia, również w Iranie

Putin dodał, że Rosja „popiera prawo Iranu do rozwijania energetyki jądrowej w celach pokojowych” i stwierdził, że Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) nie znalazła dowodów sugerujących, że Teheran dąży do budowy broni jądrowej

Putin oświadczył również, że Rosja jest gotowa pomóc Iranowi w rozwijaniu cywilnego programu nuklearnego.

Putin o wizji ogólnoświatowego konfliktu: to niepokojące

Wcześniej, podczas Forum Ekonomicznego w Petersburgu Putin oświadczył w odpowiedzi na pytanie o to, czy nie obawia się wybuchu ogólnoświatowej wojny, że owszem, jest zaniepokojony "rosnącym potencjałem konfliktu" między Izraelem a Iranem. Dodał, że martwi go również to, co dzieje się wokół instalacji nuklearnych, które budują w Iranie rosyjscy specjaliści.

- To niepokojące. Mówię o tym bez jakiejkolwiek ironii, bez żartów. Oczywiście jest bardzo duża możliwość konfliktu, która rośnie, dzieje się to pod naszym nosem i bezpośrednio nas dotyczy - dodał.